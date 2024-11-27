Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Daha Fazla Süre - Son Dakika
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Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Daha Fazla Süre

Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Daha Fazla Süre

Yeni yönetmelik, aile hekimlerinin hastalarına daha fazla vakit ayırmasını sağlayacak.

27.11.2024 14:48
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Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, yeni aile hekimliği yönetmeliği ile aile hekimlerinin hastalarına daha fazla vakit ayırabileceğini söyledi.

Mülayim, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara ve aile hekimlerine büyük fayda sağlayacak yönetmelikle aile hekimliği sisteminin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye'de bin kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarının OECD ortalamasından 2,5 kat daha yüksek olduğunu belirten Mülayim, "Gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımı, küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Yeni yönetmelik, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine asla müdahale etmiyor, ilaç yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor. Burada asıl amaç, akılcı ilaç uygulamalarının teşvik edilmesidir." dedi.

Akılcı ilaç kullanımının hastaların tanısına göre en uygun ilacı en uygun doz ve sürede kullanması olduğunu anlatan Mülayim, halkın sağlığı ve geleceği açısından büyük önem taşıyan bu konuya aile hekimlerinin de vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstereceklerini kaydetti.

Gereksiz ilaç kullanımını azaltmaya yönelik tedbirler alınmasının, halk sağlığını korumak adına önemli adım olduğunu belirten Mülayim, bu düzenlemenin aile hekimlerinin gelirini olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısının azaltılıp, vatandaşlara aile hekimliklerince ayrılan sürenin arttırılacağını anlatan Mülayim, hekim hasta ilişkisini güçlendiren ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunan bir uygulamanın hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Mülayim, toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlamasının yapılarak özellikle kronik hastalar ve 65 yaş üstü hastaların etkin takibiyle hastalık yükünün azaltılması ve halk sağlığının korunmasının amaçlandığına işaret etti.

Sağlık hizmetleri sistemi içerisinde aile hekimliğinin işlevselliğinin artacağına değinen Mülayim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşımızın sağlığa eriştiği ilk kapının, aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz. Bu nedenle sağlık hizmetleri sistemi içerisinde aile hekimliğinin daha işlevsel hale getirilmesi gereklidir. Yeni yönetmelikle hedeflenen tam olarak budur. Aile hekimlerimiz ve vatandaşlarımız için son derece samimi ve yapıcı bir tutumla çıkartılan bu yönetmeliğin sahadaki uygulaması da aynı hassasiyetle takip edilecektir. Halkımızın sağlığını korumak amacıyla birinci basamak sağlık hizmetlerimizin etkinlik ve verimliliğini güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ali Burak, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Daha Fazla Süre - Son Dakika

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