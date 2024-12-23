Aile Sağlam Olursa Toplum Güçlü Olur

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur ve devlet sağlıklı olur, ayakta olur, güçlü olur. Hepsi ailede başlıyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş'ın 3. Aile ile İlgili Güncel Meseleler Çalıştayı'na katıldığı bildirildi.

Erbaş çalıştayda yaptığı konuşmada, son yıllarda en çok önemsedikleri ve önceledikleri konuların başında aile konusunun geldiğine dikkati çekti.

Erbaş, "Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur ve devlet sağlıklı olur, ayakta olur, güçlü olur. Hepsi ailede başlıyor. Aile mutlu olursa toplum mutlu olur, millet ve devlet mutlu olur. Tersi olursa hem millete hem de devlete zararı olur." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, Türkiye'deki demografik değişim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının nüfusun güçlendirilmesiyle ilgili çalışmaları, toplumsal değişimlerin evlilik yaşına ve nüfus artış hızına etkileri, aileyi güçlendirmek, dinamik nüfus yapısını koruma, nüfus planlaması konusunda yapılan başvurular, evliliği ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştıran, teşvik eden hukuki düzenlemelerin ele alınacağını aktaran Erbaş, cinsiyetsizleştirme propagandalarının nüfus artış hızına etkisi, evliliğin teşvik edilmesine ve nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik farklı ülkelerden iyi uygulama örnekleri gibi başlıkların da konuşulacağını kaydetti.

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) üst düzey yöneticileri ile akademisyenler katıldı.