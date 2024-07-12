Aile Sağlık Merkezlerinin Ekonomik Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika
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Aile Sağlık Merkezlerinin Ekonomik Sorunları Devam Ediyor

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, aile sağlık merkezlerinin artan kiralar ve ekonomik gelişmeler nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

12.07.2024 11:55  Güncelleme: 12:11
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(ANKARA) - İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, "Son zamanlarda yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden aile sağlığı merkezlerini etkilemeye devam ediyor. Şu anda artan fahiş kiralarla karşı karşıya kalan aile hekimleri; devletin kirayı ödememiz için verdiği cari ödeneğin enflasyon karşısında eriyip gitmesiyle aile sağlık merkezlerini kapatmaya, taşımaya ve merdiven altı mekanlarda hizmet vermeye zorlanıyorlar. Çare arka arkaya kapanan aile sağlık merkezlerinden sonra mı üretilecek?" dedi.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, olumsuz ekonomik gelişmeler nedeniyle aile sağlık merkezlerinin sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Dildök, şunları kaydetti:

"Birinci basamak sağlık hizmetleri özellerden ve belediyelerden kiralık yerlerde hizmet vermeye devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden aile sağlığı merkezlerini etkilemeye devam ediyor. Şu anda artan fahiş kiralarla karşı karşıya kalan aile hekimleri; devletin kirayı ödememiz için verdiği cari ödeneğin enflasyon karşısında eriyip gitmesiyle aile sağlık merkezlerini kapatmaya, taşımaya ve merdiven altı mekanlarda hizmet vermeye zorlanıyorlar. Çare arka arkaya kapanan aile sağlık merkezlerinden sonra mı üretilecek?

"Aile Hekimleri olarak bu hizmetin devam edebilmesi için idareyi uyarıyoruz"

TÜİK'in açıkladığı temmuz enflasyonu ile memur maaş zam oranı yüzde 19,3 olarak belirlenmiştir. Yapılacak olan bu zam oranı mevcut yaşadığımız enflasyonla uzaktan yakından alakası olmayan bir orandadır. Sağlık sektöründe kullandığımız tüm sarf malzemeleri TÜİK'in belirlediği enflasyondan çok daha fazla oranda artmakta olduğu aşikardır. Aile sağlığı merkezlerinin büyük çoğunluğu özelden kiralık işyerlerinde hizmet vermekte olup bu işyerlerinin kiraları Aile Hekimlerine aylık ödenen gider ödenekleri ile ödenmektedir. İşyeri kiralarına kira artış dönemlerinde mal sahipleri tarafında istenen zam oranları İstanbul da yüzde 400'lere kadar ulaşmış durumdadır.

Bu zorlu ekonomik koşullarda aile sağlığı merkezini idare etmeye gayret eden biz Aile Hekimleri için yapılan yüzde 19,3 zammın ASM'lerin kira zamlarını karşılaması mümkün değildir. Hali hazırda kirasını ödeyemediği için hekimsiz kalıp kapanan ASM'lerin olduğu bu dönemde cari gider ödemelerimize gelen bu zam çok komik kalmıştır. Acilen biz aile hekimlerine yapılan özellikle gider ödeneklerinin zam oranı memur maaş zam oranına endeksli olmaktan çıkarılıp bu oran mevcut dönem için en az yüzde 50 olarak güncellenmelidir. Ülkemizdeki birinci basamak sağlık hizmetini sağlayan Aile Hekimleri olarak bu hizmetin devam edebilmesi için idareyi uyarıyoruz.

Özellikle İstanbul'da Aile Hekimleri kira durum ve zam sebepleri nedeniyle bina sahipleriyle karşı karşıya kalmakta; İSTAHED'in avukatı, onlarca kira sebebiyle oluşan tespit tahliye davalarını takip etmektedir. Aile hekimleri ise onca işin arasında bir de mahkeme ile uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bu uyarımız dikkate alınmadığı takdirde ülkemizdeki birçok ASM kapanacak ve milyonlarca vatandaşımız aile hekimsiz kalacaktır. Karar idarenindir."

Kaynak: ANKA

İstanbul, Sağlık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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