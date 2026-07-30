Aile ve Çocuk Dostu Ödülleri İçin Başvurular Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliğinde düzenlenecek "2026 Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" için başvuru sürecinin başladığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ve RTÜK işbirliğiyle düzenlediğimiz Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri 2026 için başvurular başladı. Aile ve Nüfus On Yılı'nda aileyi güçlendiren, çocuklarımızın gelişimini destekleyen, milli ve manevi değerlerimizi ekranlara taşıyan yapımları önemsiyoruz. Bu anlayışı paylaşan tüm kıymetli yapımcılarımızı başvuru yapmaya davet ediyorum."

Son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu belirten Göktaş, başvuruların, "https://ailevecocukdostu.rtuk.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceğini kaydetti.