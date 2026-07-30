Aile ve Çocuk Dostu Yapım Ödülleri Başladı - Son Dakika
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Aile ve Çocuk Dostu Yapım Ödülleri Başladı

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RTÜK, 2026 Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri için başvuruları açtı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenecek "2026 Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, teşvik ödülüyle radyo ve televizyonlarda yayımlanan programların aile ve çocuk dostu niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi, toplumun temel yapısı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

Yarışmaya başvuracak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, 8 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekiyor.

Yapımların, Üst Kuruldan yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanmış olması şartı aranıyor.

Değerlendirme kapsamında, 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında yayımlanan yapım ve diziler başvuruya kabul edilecek.

Son başvuru tarihi 30 Eylül 2026 olarak belirlenirken, başvurular RTÜK'ün "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" internet sayfasındaki elektronik başvuru formu üzerinden gerçekleştirilecek.

Yapımlara ilişkin örnek yayın kayıtlarının ise sıkıştırılmış zip formatında sisteme yüklenmesi gerekecek.

Kategoriler

Ödüller, dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim-sanat-kültür ve eğlence programı olmak üzere toplam on kategoride verilecek. Seçici Kurul, gerekli gördüğü takdirde herhangi bir kategoride ödül vermeme hakkına sahip olacak.

Başvurular, elektronik başvuru formu ile medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın kayıtları esas alınarak değerlendirilecek. Eksik ya da yanlış bilgi ve belge içeren başvurular ile 30 Eylül 2026'dan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

On kategoride verilecek teşvik ödüllerinin toplam tutarı ise 25 milyon lira olarak belirlendi.

Nihai değerlendirme, ekim ayı boyunca RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulan Seçici Kurul tarafından gerçekleştirilecek.

Ödüller, RTÜK ve Bakanlıkça belirlenecek yer ve tarihte sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Çocuk Dostu Yapım Ödülleri Başladı - Son Dakika

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