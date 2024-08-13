Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da Aymelek Derneğini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da Aymelek Derneğini ziyaret etti.
Göktaş, Köşk Belediyesini ziyaret ettikten sonra Efeler ilçesindeki Aymelek Derneğine geçti.
Dernekteki yaşlılarla sohbet eden Göktaş, dernek başkanı Yurdagül Altınbaş'tan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından Bakanlığa bağlı kurumları da ziyaret eden Göktaş, kurum yetkilileriyle toplantı yaptı.
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