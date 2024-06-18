Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Çocukların dijital ortamlardaki içeriklere müdahale ettik

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek 2 bin 158 içeriğe müdahale ettiklerini bildirdi.

Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, dijitalleşme ile çocukların büyük bir risk altında olduğunu belirtti. Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini kaydeden Göktaş, Bakanlıkta oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettiklerini aktardı. Göktaş, "Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, çocukların olumsuz içeriklere maruz kalmaması için müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği yaptıklarını belirtti.