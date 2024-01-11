Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Çocukların kaybolduğu iddiası dezenformasyon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu" iddiasının küresel bazı gündemler de fırsat bilinerek yeniden dolaşıma sokulmak istendiğini belirterek, "Odağında çocukların olduğu bu dezenformasyon çabasına tekrar girişilmesini, çocuklarımızın bu kirli siyasete alet edilmesini en güçlü şekilde kınıyorum. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum." dedi.

Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın açılışında, sosyal medyada yer alan "6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu" iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

6 Şubat felaketinin yıl dönümü yaklaşırken deprem döneminde sıkça maruz kaldıkları art niyetli haberlerle tekrar karşılaşmaya başladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Felaketin ilk anlarından itibaren devletimizi aciz göstermek isteyen kötü niyetli bazı çevreler yalan haber üreterek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan hiç vazgeçmediler. Bugün aynı çevrelerin küresel bazı gündemleri de fırsat bilerek aynı kaos arayışına tekrar girdiklerini üzülerek görüyoruz. Depremde yakınlarını kaybeden çocuklarla ilgili bilgileri felaketin ilk günlerinden itibaren en şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşmaya büyük özen gösterdik."

Üretilen yalanlara karşı doğru bilgiyi paylaşmaya devam ettiklerini, yöneltilen soruları defalarca yanıtladıklarını dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Tüm bunlar kamuoyunun malumuyken odağında çocukların olduğu bu dezenformasyon çabasına tekrar girişilmesini, çocuklarımızın bu kirli siyasete alet edilmesini en güçlü şekilde kınıyorum. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum. Bu çocukların kimlik tespitleri devletin ilgili birimleri ile çok titizlikle yapıldı. Bir tanesinin dahi kayıp olması durumunun söz konusu olmadığının bir kez daha altını çiziyorum. Bu durum kendi akrabalarını, arkadaşlarını evlerini kaybetmişken gece gündüz demeden mesai yapan çalışma arkadaşlarımızın fedakarlıklarının da hiçe sayılmasıdır ve büyük bir haksızlıktır. Tüm bunları göz önüne alarak yasal haklarımızı kullanacağımızı ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum."