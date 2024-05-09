Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, dünya genelindeki kadın bakanlara ve uluslararası kuruluşlara mektup yazdı

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(ANKARA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü dolayısıyla dünya genelindeki mevkidaşı kadın bakanlarla uluslararası kuruluşların üst düzey kadın temsilcilerine mektup yazdı. Gazze başta olmak üzere çatışma altındaki bölgelerde yaşayan annelerin durumlarına dikkat çeken Özdemir Göktaş, "Her annenin çocuğunu güvenli ve huzur içinde yetiştirebileceği bir dünya sağlamak için kararlı adımlar atalım" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü kapsamında dünya genelindeki mevkidaşı olan bazı kadın bakanlarla Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların üst düzey kadın temsilcilerine hitaben bir mektup yazdı. 50'ye yakın isme gönderilen özel mektupta anneliğin önemine işaret eden Göktaş, "Anneler Günü, dünyanın farklı yerlerinde farklı tarihlerde kutlansa da dünyanın her yerinde annelerin ailelerimizi ve toplumumuzu şekillendirirken sevgi ve şefkatin yayılmasında derin etkisi tek ve biriciktir" ifadelerini kullandı.

Annelerin sonsuz gücü ve şefkatinin toplumların dokusunu zenginleştirdiğini belirten Göktaş, mektubunda çatışma altındaki bölgelerde yaşayan annelerin yanı sıra Gazzeli annelerin durumuna da ayrıca değindi.

İsrail'in saldırılarına karşı birçok zorluğa göğüs geren Filistinli annelerin direncine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Barışı, adaleti ve dünyanın neresinde ve hangi şartlar altında yaşıyor olursa olsun tüm annelerin onurlarını korumak için çalışalım. Filistinli annelerle dayanışma içinde olalım ve her annenin çocuğunu güvenli ve huzur içinde yetiştirebileceği bir dünya sağlamak için kararlı adımlar atalım. Bu vesileyle, sizleri dünyadaki tüm annelerin paha biçilmez katkılarını takdir etmeye davet ediyorum. Annelerimizin fedakarlığının kıymeti her gün bilinmeli ve takdir edilmelidir."