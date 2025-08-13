Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bartın'da konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile, toplumun hafızası, özellikle geleceğimizin de teminatıdır. Özel sektör, yerel yönetimler ve üniversitelerde farklı çalışmalar yürütüyoruz. Ailelerimize ekonomik destekler sağlıyoruz. Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda 25'i Bartın'da olmak üzere toplam 8 bin 394 etkinliği 81 ilimizde gerçekleştirdik." dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret edip Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, görüşmenin ardından gazetecilere, çalışmaları değerlendirmek ve ihtiyaç duyulanları da yerinde incelemek açısından il ziyaretlerinin önemli olduğunu belirterek, Bartın'ın sosyal hizmet kapasitesi ve gelecek dönem çalışmalarını yürütme konusunda ortak istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sosyal politikaları "kimseyi geride bırakmama" anlayışıyla hayata geçirdiklerine değinerek, "Çocuğun üstün yararı, yaşlı ve engellilerin aktif yaşamı, kadınların güçlendirilmesi başta olmak üzere her alanda koruyucu ve güçlendirici destekler sunuyoruz. Bu anlayışla Bartınlı kardeşlerimize yönelik pek çok hizmeti hayata geçirdik. Son 23 yılda Bartın'da toplam 46,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve hizmetleri ise 2,8 milyar lira." diye konuştu.

Bu kapsamda 1 Sosyal Hizmet Merkezi ile vatandaşlara hizmet sunduklarını, ASDEP personeliyle 2017'den bu yana yapılan hane ziyaretlerinin 26 bin 359 olduğunu anlatan Göktaş, 2 Aile Destek Merkezi ile kadınlar, gençler ve çocuklar için eğitim, rehberlik, danışmanlık faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetleri kapsamında Bartın'a, 55 çocuk için 2012'den bu yana 54,5 milyon lira kaynak aktardıklarını ifade ederek, "3 kadın kooperatifi ile kadınları güçlendiriyoruz. 2 özel engelli bakım merkezinde 161 engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. 1 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 49 yaşlı bireyimize destek sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bartın'ın doğurganlık hızının düşük, yaşlanan nüfusun artışta olduğu şehirlerden olduğuna dikkati çeken Göktaş, ziyaret kapsamında yeni huzurevi ve gündüzlü aktif yaşlanma merkezi projelerini değerlendirdiklerini, önümüzdeki dönemde bu minvaldeki çalışmaları kente kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Göktaş, evde bakım yardımıyla engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara önemli destek sağladıklarını, Bartın'da bugüne kadar 4 bin 324 ailenin hizmetten faydalandığını ve 2006'dan bu yana evde bakım yardımına 873,2 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

İhtiyaçlara hızla cevap veren sürdürülebilir sosyal hizmet anlayışını önemsediklerini, 4 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bartın'da 7 bin 525 haneye destek olduklarını ifade eden Göktaş, 2003-2025 yılları arasında sosyal yardımlara ise 1,83 milyar lira kaynak aktardıklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" şehit ailelerimiz ve gazilerimizle inşa edeceğimiz bir süreç"

Bakan Göktaş, aileyi güçlendiren çalışmalara hız kazandırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Aile, toplumun hafızası, özellikle geleceğimizin de teminatıdır. Özel sektör, yerel yönetimler ve üniversitelerle farklı çalışmalar yürütüyoruz. Ailelerimize ekonomik destekler sağlıyoruz. Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda 25'i Bartın'da olmak üzere toplam 8 bin 394 etkinliği 81 ilimizde gerçekleştirdik. Diğer yandan evlilik kurma yolunda gençlerimize destek oluyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgesinde başlatmıştık. İkinci faz olarak doğurganlığın düşük olduğu illerimizde devam etmiştik. Yaygınlaştırdığımız fonumuza bugüne kadar 325 Bartınlı genç çiftimiz başvurdu. Diğer yandan doğum destek sistemini güçlendirdik. Bugün itibariyle 542 Bartınlı ailemiz yeni doğum sistemi yardımından faydalanmakta. 3,8 milyon lira Bartın'da olmak üzere toplam 2 milyar 555 milyon liralık ödemeyi bugüne kadar gerçekleştirdik."

Ziyaret kapsamında "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceklerinden bahseden Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi 'Terörsüz Türkiye', şehit ailelerimiz ve gazilerimizle inşa edeceğimiz bir süreç. Canı pahasına vatanlarını savunan tüm kahramanlarımızın emanetlerini korumak ise en büyük sorumluluğumuz. Her daim yanlarındayız." dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye'yi güçlü kılacak olan güçlü sosyal politikaları hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla, vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalarımıza hız kazandırdık. Vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere en etkin ve hızlı şekilde erişimine destek olmaya devam edeceğiz. Doğurganlık hızının düşük, yaşlanmanın yoğun olduğu bu ilimizde de özellikle şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni sosyal politikalar hayata geçireceğiz. Ben, hep birlikte daha güçlü bir Bartın ve daha güçlü bir Türkiye için çalışacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum."

Bakan Göktaş'a, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.