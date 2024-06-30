Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocuklara huzurlu bir yuva çağrısı yaptı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocuklara huzurlu bir yuva çağrısı yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla, "Gelin hep birlikte, gönül birliğiyle çocuklarımıza huzurlu bir yuva ve güzel bir gelecek sunalım." çağrısında bulundu.

30.06.2024 10:54
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla, "Gelin hep birlikte, gönül birliğiyle çocuklarımıza huzurlu bir yuva ve güzel bir gelecek sunalım." çağrısında bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, asırlar boyu süren gelenekten bugüne, koruyucu ailelerin, sevgi ve şefkatle 10 binden fazla çocuğa güvenli yuva, sıcak bir aile ortamı sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin çocuklara umut olduğunu kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin dört bir yanında bulunan gönül elçilerimizin fedakarlıklarıyla bu aile her geçen gün daha da büyüyor. Çünkü şuna yürekten inanıyoruz, 'Bir çocuğa verilecek en güzel hediye, ailedir.' Sağlıklı ve başarılı nesiller ancak temelleri sağlam bir ailede yetişir. Değer verildiğini hissederek büyüyen çocuklar, ülkesine ve değerlerine sahip çıkan güçlü bireyler olur. Her şeyden önce bir anne olarak sesleniyorum. Gelin hep birlikte, gönül birliğiyle çocuklarımıza huzurlu bir yuva ve güzel bir gelecek sunalım. Unutmayalım ki mutlu ve sağlıklı bir çocuk, güçlü Türkiye'nin en önemli anahtarıdır."

30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün, daha fazla çocuğun "özlemini duyduğu aile ortamında" büyümesine vesile olmasını dileyen Göktaş, koruyucu ailelere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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