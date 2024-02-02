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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazilere yönelik yapılan skeci kınadı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazilere yönelik yapılan skeci kınadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazilere yönelik yapılan skeci kınadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon kanalındaki gazilere yönelik yapılan anlamsız skeci şiddetle kınadığını belirtti. Göktaş, gazilerin fedakarlıklarının önemine vurgu yaparak, çirkin söylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

02.02.2024 20:44
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve 'güldürmeyen' anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazilere yönelik yapılan skeci kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazilere yönelik yapılan skeci kınadı - Son Dakika
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