Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gine Milli Günü Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gine Milli Günü Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gine Milli Günü Resepsiyonu\'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kıtanın dört bir yanında tesis ettiği geniş diplomatik ağ ile Afrika halklarının daha fazla kalkınma ve refah arayışlarında her zaman yanında olduğunu belirtti.

02.10.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kıtanın dört bir yanında tesis ettiği geniş diplomatik ağ ile Afrika halklarının daha fazla kalkınma ve refah arayışlarında her zaman yanında olduğunu belirtti.

Göktaş, Gine'nin Ankara Büyükelçiliği Konutunda düzenlenen Gine Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Buradaki konuşmasında Gine Cumhuriyeti'nin 66'ncı bağımsızlık yıldönümünü tebrik eden Göktaş, Gine'nin 66 yıl önce sömürge yönetimine karşı verdiği mücadelenin Afrika'da yürütülen bağımsızlık hareketlerinin simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, "Türkiye olarak bugün Gine'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda elde ettiği kazanımları büyük bir ilgiyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Afrika Kıtası'yla ilişkilerimizi geliştirmek dış politikamızın temel ilkelerinden biridir"

Türkiye'nin Afrika'da yürüttüğü faaliyetler açısından Gine'nin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlamda son 20 yılda, 'Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesi temelinde tıpkı Gine'de olduğu gibi Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizde ve işbirliklerimizde kayda değer bir ivme kazandık. Uzun yıllara dayanan tarihi, ekonomik ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası'yla bu ilişkilerimizi ve işbirliklerimizi çok boyutlu bir şekilde geliştirmek dış politikamızın temel ilkelerinden biridir. Ülkemiz, kıtanın dört bir yanında tesis ettiği geniş diplomatik ağ ile Afrika halklarının daha fazla kalkınma ve refah arayışlarında her zaman yanındadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Afrika ülkesine 50'den fazla ziyaret gerçekleştirmesinin Türkiye'nin Afrika'ya verdiği değerin bir tezahürü olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin, Afrika ülkeleri ile ikili ilişkilerini eşit, saygılı ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık temelinde geliştirmeyi hedeflediğini aktardı.

Büyükelçiliklerin yanı sıra TİKA, Maarif Vakfı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarla Afrika'daki faaliyetlerin daha da yaygınlaştırıldığına işaret eden Göktaş, "Bugün Ankara'da 38 Afrika ülkesinin temsilciliğinin bulunması da bu samimi çabalarımızın karşılıklı olduğunun en önemli göstergesidir." dedi.

"İşbirliğimizin farklı alanlarda derinleşerek gelişmesini arzu ediyoruz"

Afrika'nın Türkiye'nin dış politikasının temel direklerinden biri olmaya devam edeceğinin altını çizen Göktaş, "Türkiye olarak Gine ile iyi düzeyde seyreden ikili ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız. Başta sosyal politikalar olmak üzere işbirliğimizin farklı alanlarda derinleşerek gelişmesini arzu ediyoruz. Ticaretten inşaata, enerjiden tarıma pek çok alanda kurduğumuz işbirlikleriyle ikili ticaret hacmimizin giderek artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak liman işletmeciliği, atık yönetimi ve elektrik enerjisi alanlarında bulunan yatırımlarımızın yanı sıra Gine'nin altyapı projelerine katkı sağlamak için özel sektörümüzü teşvik etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Afrika, ankara, Güncel, Refah, Gine, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gine Milli Günü Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 23:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gine Milli Günü Resepsiyonu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement