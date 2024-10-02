Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gine Milli Günü Resepsiyonu\'nda konuştu Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kıtanın dört bir yanında tesis ettiği geniş diplomatik ağ ile Afrika halklarının daha fazla kalkınma ve refah arayışlarında her zaman yanında olduğunu belirtti.

Göktaş, Gine'nin Ankara Büyükelçiliği Konutunda düzenlenen Gine Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Buradaki konuşmasında Gine Cumhuriyeti'nin 66'ncı bağımsızlık yıldönümünü tebrik eden Göktaş, Gine'nin 66 yıl önce sömürge yönetimine karşı verdiği mücadelenin Afrika'da yürütülen bağımsızlık hareketlerinin simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, "Türkiye olarak bugün Gine'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda elde ettiği kazanımları büyük bir ilgiyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Afrika Kıtası'yla ilişkilerimizi geliştirmek dış politikamızın temel ilkelerinden biridir"

Türkiye'nin Afrika'da yürüttüğü faaliyetler açısından Gine'nin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlamda son 20 yılda, 'Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesi temelinde tıpkı Gine'de olduğu gibi Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizde ve işbirliklerimizde kayda değer bir ivme kazandık. Uzun yıllara dayanan tarihi, ekonomik ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası'yla bu ilişkilerimizi ve işbirliklerimizi çok boyutlu bir şekilde geliştirmek dış politikamızın temel ilkelerinden biridir. Ülkemiz, kıtanın dört bir yanında tesis ettiği geniş diplomatik ağ ile Afrika halklarının daha fazla kalkınma ve refah arayışlarında her zaman yanındadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Afrika ülkesine 50'den fazla ziyaret gerçekleştirmesinin Türkiye'nin Afrika'ya verdiği değerin bir tezahürü olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin, Afrika ülkeleri ile ikili ilişkilerini eşit, saygılı ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık temelinde geliştirmeyi hedeflediğini aktardı.

Büyükelçiliklerin yanı sıra TİKA, Maarif Vakfı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarla Afrika'daki faaliyetlerin daha da yaygınlaştırıldığına işaret eden Göktaş, "Bugün Ankara'da 38 Afrika ülkesinin temsilciliğinin bulunması da bu samimi çabalarımızın karşılıklı olduğunun en önemli göstergesidir." dedi.

"İşbirliğimizin farklı alanlarda derinleşerek gelişmesini arzu ediyoruz"

Afrika'nın Türkiye'nin dış politikasının temel direklerinden biri olmaya devam edeceğinin altını çizen Göktaş, "Türkiye olarak Gine ile iyi düzeyde seyreden ikili ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız. Başta sosyal politikalar olmak üzere işbirliğimizin farklı alanlarda derinleşerek gelişmesini arzu ediyoruz. Ticaretten inşaata, enerjiden tarıma pek çok alanda kurduğumuz işbirlikleriyle ikili ticaret hacmimizin giderek artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak liman işletmeciliği, atık yönetimi ve elektrik enerjisi alanlarında bulunan yatırımlarımızın yanı sıra Gine'nin altyapı projelerine katkı sağlamak için özel sektörümüzü teşvik etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.