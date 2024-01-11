Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Görme Engellilerin Topluma Katılımını Desteklemeyi Amaçladıklarını Belirtti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görme engellilerin topluma katılımlarını sağlamayı ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmayı amaçladıklarını bildirdi.

Göktaş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altındağ Belediyesi Şair Baki Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu gece idrak edilecek Regaib Kandili'nin Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Beyaz bastonun görme engelli bireyler için önemli bir sembol ve yaşamlarını kolaylaştıran bir araç olduğunu belirten Göktaş, beyaz bastonun "Biz de varız, bizi fark edin" çağrısının tüm dünyaya yansıması olduğunu söyledi.

Yaşamlarına katkıda bulunmak için her zaman empatiyle engellilerin yanında durmak ve onlara destek olmanın, toplumsal farkındalığı artırmak adına önem taşıdığını anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde 2020 yılının Erişilebilirlik Yılı ilan edilmesiyle farkındalık alanındaki çalışmalar daha da hızlandı. Erişilebilirlikle engelli bireylerin toplumsal yaşamın gerektirdiği tüm alanlara daha kolay ve aktif bir şekilde katılımı amaçlanıyor. Bu çerçevede, binaların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ulaşım araçlarının engelliler için ulaşılabilir ve güvenli olması önemli."

Göktaş, bakanlık olarak görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üretmek için çalışmaları sürdürdüklerini eğitim, istihdam, sağlık ve diğer önemli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sosyal politikalar ürettiklerini dile getirerek, "Amacımız, görme engelli bireylerin topluma katılımlarını sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak." dedi.

"Camilerimizin erişilebilir olması önceliklerimiz arasında"

Göktaş, görme engellilerin, günlük işlerini kendi imkanları dahilinde yapabilmeleri için Braille alfabesini okuyabilmeleri ve beyaz bastonla özgürce dolaşabilmeleri gerektiğine işaret etti.

İstanbul ve Ankara'da bulunan Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen görme engellileri hayata hazırladıklarını belirten Göktaş, görme engellilere evde bakım yardımının yanı sıra kamuda istihdam hakkı da sağladıklarını hatırlattı.

Göktaş, Rehber Köpekler Derneği ile imzaladıkları protokolle görme engellilerin toplum içinde bağımsız ve güvenli hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu protokol kapsamında İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezimizde rehber köpekler yetiştirilmeye başlandı. Rehber köpekler, bağımsızlık, güvenlik ve duygusal destek gibi pek çok alanda görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynuyor. Diğer yandan Aile Çocuk isimli çocuk dergimizi de engelli çocuklarımız için hem Türk işaret dilinde hem de sesli betimlemeli olarak web ortamında hizmete sunduk. Görme engelli bireylerin talep ettikleri din hizmetlerinin erişilebilir ortamlarda ve formatlarda hazırlanması için de çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bağımsız bir şekilde kabartma yazıyla okuyabilmeleri de önemle üzerinde durduğumuz bir diğer konudur. Bu çerçevede, tüm kamu binaları gibi camilerimizin de görme engelliler için erişilebilir olması önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Bakan Göktaş, Görme Engelliler Haftası'nın bir farkındalık çağrısı olduğunu belirterek, engelleri kaldırarak ve erişilebilirlik sağlayarak görme engellilere destek olunabileceğini kaydetti.

"Bize sunulan imkanları insanlığa hizmete dönüştüreceğiz"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çok sayıda hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, yakında özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Yaşam Merkezini hizmete açacaklarını bildirdi.

Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ise üniversitelerde toplam engelli öğrenci sayısının 60 bine yaklaştığını dile getirdi.

Türkiye'de engellilere yönelik hizmet ve imkanların eski yıllara göre çok iyi durumda olduğunu ifade eden Ayva, görme engelli girişimci ile bilim insanı sayısının artması gerektiğini söyledi.

Ayva, "Türkiye şu anda öyle bir imkan sunuyor ki bunu yapmazsak ayıp olur. Bize sunulan imkanları insanlığa hizmete dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Balcı, Göktaş'a çiçek ve tablo hediye etti. Ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.