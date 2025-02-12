Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Oecd Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı\'na Katılmak Üzere Yarın Paris\'e Gidecek

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Paris'e gidecek. Göktaş, toplantıda, "Doğurganlık, Uzun Ömürlülük ve Demografik Geçiş: Sosyal Politikanın Rolü" başlıklı bir konuşma yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 14 Şubat'ta Paris'teki OECD Merkezi'nde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal Politikalar Bakanlar düzeyinde ilk kez düzenlenecek toplantı, Portekiz ve İspanya'nın eş başkanlığında, Belçika, Kanada ve İrlanda'nın Başkan Yardımcılığında, 'Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak' temasıyla gerçekleştirilecek. Genel ve ara oturum olmak üzere iki oturumdan oluşacak toplantıya, OECD üyesi ülkelerin bakanları katılacak.

İlk olarak toplantının genel oturumunda söz alacak olan Bakan Göktaş, 'Doğurganlık, Uzun Ömürlülük ve Demografik Geçiş: Sosyal Politikanın Rolü' başlıklı bir konuşma yapacak. Bakan Göktaş, konuşmasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında, ailenin güçlendirilmesi ve nüfus politikaları konusunda yürütülecek çalışmalara dikkati çekecek, doğum oranlarındaki azalmanın getirdiği risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, toplantının, 'Sosyal Korumanın Dijitalleşmesi: Hizmet Sunumunda İnovasyon' başlıklı ara oturumunda bir konuşma daha yapacak. Konuşmasında dijitalleşmenin beraberinde getirdiği riskleri değerlendirecek olan Göktaş, gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla mücadele konusunda Türkiye'de yürütülen çalışmalar ile 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunacak.

Bakan Göktaş ayrıca, katılımcı bakanlarla çalışma öğle yemeğinde bir araya gelerek, Türkiye'nin sosyal yatırım programlarına ilişkin mevkidaşlarını bilgilendirecek. Göktaş, OECD Genel Merkezi'nde bazı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak. Burada düzenlecek buluşmada Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında yürütülecek çalışmalar konusunda gurbetçi vatandaşlara bilgi verecek."