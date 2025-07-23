Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit eşleriyle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle bir araya geldi.
Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli eşleri ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzurlu, güçlü ve Terörsüz Türkiye için geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu kutlu yürüyüş, şehitlerimizin cesaretinin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarının bir eseridir. Onların aziz hatıralarına ve bizlere bıraktıkları kutsal emanetlere sonsuza dek sahip çıkacağız."
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