Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit Teğmen Ramazan Günay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de, geçen yıl aralık ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Günay'ın Buca ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti.
Şehidin ailesiyle bir araya gelen Göktaş, başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit Teğmen Günay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 Mart'ta fidye için kaçırılan 137 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi. Kaduna Valisi Uba Sani, öğrencilerin zarar görmeden serbest bırakıldığını açıkladı. Nijerya, silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inen elektrikli bisiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın yaşandığı otoparkın yanındaki vatandaşlar, rampanın tehlikeli olduğunu ve önlem alınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."
Denizli mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yapılan ittifaka değinerek, seçmenlerden destek istedi. Özel, ittifakın önemine vurgu yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda partinin kesin kazanacağını belirtti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı mitingde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum konuşma yaptı. Mitinge katılımcılar saat 10.30'dan itibaren alana alındı ve saat 14.00'te başladı. Mitingde Yücel Arzen, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi. Helikopterle tur atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına indi.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi katıldı. Başkan Seçer, Nevruzun yeni bir başlangıç ve umut olduğunu belirtti.