Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'de genç nüfusun artması için çalışmalar yürütüyor - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'de genç nüfusun artması için çalışmalar yürütüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de genç nüfusun artması ve doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Göktaş, Konya'da yaptığı ziyaretlerde hizmet alanlarına giren her konuda toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, Konya'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Konya'da vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımını önemsediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin yaşlı nüfusunun arttığını ancak Konya'nın doğurganlık oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Göktaş, vatandaşların refahı ve huzuru için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

17.07.2024 13:45
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de genç nüfusun artması, doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da Valiliği ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Vahdettin Özkan'dan bilgi alan Göktaş, yaptığı açıklamada, hizmet siyasetini sürdürmenin en büyük vazifelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak hizmet alanlarına giren her konuda toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini belirten Göktaş, "Bu amaç doğrultusunda Konya'da vatandaşlarımıza dokunan pek çok yeniliğe imza attık. Şu an Konya'da 12 sosyal hizmet merkezimizle hemşerilerimize hizmet sunuyoruz." dedi.

Aile Sosyal Destek Programı ile Konya'da 156 bin haneye ulaştıklarını anlatan Göktaş, finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleriyle 26 bin kadına da destek olduklarını söyledi.

Göktaş, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasının önemine işaret ederek, Konya'da evde bakım hizmetinden 13 bin 438 kişinin faydalandığını bildirdi.

"Konya, doğurganlık oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde"

Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımını önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Konya'da 3 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 238 engelli ve yaşlı kardeşimize hizmet veriyoruz. Yaşlılarımızın hayata aktif katılımları için özel politikalar yürütüyoruz. TÜBİTAK ile yaptığımız çalışmayla Türkiye'nin yaşlı nüfusunun son 5 yılda yüzde 21,4 oranında arttığı ortaya çıkmıştı. Ancak Konya, doğurganlık oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerimizden birisi. Ülkemizde genç nüfusun artması, doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz."

"Vatandaşımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Selçuklu ilçesinde otizmli bireylerin eğitimine yönelik çalışmaların yürütüldüğü Sobe Vakfını da ziyaret edeceğine değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Ayrıca aldıkları nitelikli eğitimle otizm raporları kalkan öğrencilerimizin mezuniyet törenine katılacağız. Onların gösterdikleri çaba ve vakfımızın destekleriyle hayata tutunmaları bizler için son derece büyük bir mutluluk. Böylesi güzel başarıların bütün Türkiye'de yaygınlaşması en büyük arzumuz. Bakanlık olarak engelli, yaşlı, kadın, çocuklarımıza her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Konya için, ülkemiz için ve vatandaşımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Göktaş, Meram ve Seydişehir'de çalışmaları devam eden 2 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin en kısa sürede hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'de genç nüfusun artması için çalışmalar yürütüyor - Son Dakika

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