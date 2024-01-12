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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkının şehit yakınları ve gazilere tahsis edildiğini belirtti. Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere sağlanan desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik
12.01.2024 - 16:44,  Güncelleme: 17:57
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2014 yılından bugüne kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik." dedi.

Bakan Göktaş, Sancaktepe Belediyesi tarafından Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Aziz Şehitlerimizi Anma Programı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, böyle bir projede bir araya gelmenin değerli olduğunu kaydeden Göktaş, insani değerlerden alınan güçle, dünyanın üç kıtasında, yüzyıllar boyu yaşayan adalet ve merhametle unutulmaz bir medeniyet kurduklarını söyledi.

100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin de aynı değerlerle yaşamaya devam ettiğini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Çünkü biz millet olarak inancımız, ezanımız ve bayrağımız için her türlü mücadeleyi göze almaya hazırız. Bizi bu kadar cesur ve gözü kara kılan, vatanımız için gösterdiğimiz sadakat ve bağlılıktır. Tıpkı bizden önce vatan topraklarımızı canları pahasına koruyanlar gibi bugün biz de her türlü tehdit karşısında dik durmaktan ve mücadele etmekten asla çekinmiyoruz, asla vazgeçmeyeceğiz. Bugüne kadar ülkemizin birlik ve beraberliğini korumak için kahramanca can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyorum."

"Onların her an hatırımızda olmasını sağlamaya gayret ettik"

Şehitlerin ailelerine gösterdikleri vefa ve desteğin, onlara karşı en önemli insani görevlerinden biri olduğuna dikkati çeken Göktaş, devletin şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak için birtakım imkanlar, destekler sağladığını, "2014 yılından bugüne kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını, şehit yakınları ve gazilere tahsis ettik. Konut kredisinden, ÖTV indirimlerine kadar maddi öncelikler sunduk. Üniversiteye hazırlanan 7 bine yakın şehit ve gazi çocuğumuza rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdik." sözleriyle aktardı.

Kamu kurumları ile her şehirde öne çıkan sokak ve caddelere şehitlerin isimlerini verdiklerini de vurgulayan Bakan Göktaş, "Böylece onların her an hatırımızda olmasını sağlamaya gayret ettik. Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projemiz ile gazilerimizi gençlerimizle bir araya getirdik. 2023 yılında 456 gazimizi 23 bine yakın gencimizle bir araya getirdik, getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hedeflerimize ulaşmamızda gençlerin büyük bir katkısı olacak"

Gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için gençler gibi kendilerinin de teknolojik gelişmeleri yakından takip ettikleri, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerlerin önemine dikkati çekmek istedikleri görüşünü sunan Göktaş, şehitlerin emaneti olan bu ülkeyi ancak birçok açıdan kendini iyi yetiştirmiş gençlerin geleceğe taşıyabileceğine inandıklarının da altını çizdi.

Bakan, "Bugün pırıl pırıl bakan gözlerinizdeki heyecandan bu sorumluluğu en iyi şekilde üstleneceğiniz anlaşılıyor. Sizlere güvenimiz tam. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızda gençlerin büyük bir katkısı olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının ardından şehit yakınlarına plaket takdim etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programa, Bakan Göktaş'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar da şehit aileleri ve öğrencilerle birlikte katıldı.

Kaynak: AA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti, Sancaktepe, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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