Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da yaşayan Türklere destek verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da yaşayan Türklere destek verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika\'da yaşayan Türklere destek verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ile Belçika arasında iş gücü anlaşmasının 60. yılı için düzenlenen etkinlikte, Belçika'da yaşayan Türklere destek vereceklerini söyledi. Göktaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların zorluklarını anlattı ve onlara yardımcı olacaklarını belirtti.

26.05.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'nın Heusden-Zolder kentinde Türkiye ile Belçika arasında iş gücü anlaşması imzalanmasının 60. yılı için düzenlenen etkinlikte, yurt dışında yaşayan vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye ile Belçika arasında 16 Temmuz 1964'te imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yılı münasebetiyle Heusden Zolder kentinde resepsiyon düzenlendi.

"Kuşaktan Kuşağa: Belçika'daki Türk Diasporası'nın 60. Yılı" adlı programın açılışında Göktaş, "60 yıl önce ellerinde tahta bavullarıyla gurbet yoluna düşen büyüklerimizin ilk durağı Heusden-Zolder'de sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu ülke, alın teri dökmüş, nice zorluklara göğüs germiş, yıllarca vatan hasretiyle yoğrulmuş nice Türk işçisinin hikayeleriyle dolu." diye konuştu.

Göktaş, bu hikayelerden birinin sazıyla Belçika'ya gelen ilk Türk olan, maden işçisiyken şimdilerde Türk halk müziği eğitimi veren İsmail Erdoğdu'ya, bir diğerinin geçen ay hayatını kaybeden tercüman Yakup Yurt'a, bir diğerinin ise çiftçilik yaptıktan sonra Brüksel'de Türk marketi açan dedesi Hasan Malak'a ait olduğunu anlattı.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Hayatım dedemin ve babamın marketinde kasalar arasında şekillendi. Alın terinin ve emeğin ne kadar kıymetli olduğunu daha küçük yaşlarımda hem okuyup hem çalışırken öğrendim. Kendi ülkemin değerlerini savunmayı ve hatta temsilcisi olmayı orada öğrendim. Büyük bir heyecanla siyaset dünyasında girdiğim seçimleri o markette insanlarla kurduğum iletişimle kazandım. Bugün Türkiye'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı sıfatıyla huzurunuzdaysam bunu ailemin varlığına ve desteğine borçluyum."

60 yıl önce hiç tanımadıkları bir ülkeye adım atan birinci neslin ailelerinin verdiği güçle her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini, bilmedikleri bir çevrede, dillerini anlamadıkları insanlar arasında yaşamanın getirdiği sıkıntılara aileleri sayesinde göğüs gerdiklerini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Onların var olma mücadelesinde ortaya koydukları başarı, kendilerinden sonra gelen çocuklarının, torunlarının yollarını açtı. Bugünkü birlikteliğimiz, işte bu mücadelenin, alın terinin ve emeğin her daim hatıralarda canlılığını koruması içindir. Gösterdikleri üstün fedakarlıklar için her birine ne kadar teşekkür etsek az. 60 yıl önce, Türkiye'den Brüksel'e göç eden büyüklerimiz yeni bir hayat kurmak için umut ve cesaretle yola çıktılar."

Göktaş, bu yolculuğun sadece kendi hayatları için değil, Belçika'nın ekonomisinin büyümesi için de önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, o dönem ev sahipliği yapan Belçikalılara da teşekkürlerini iletti.

60 yıl önce işçi olarak Belçika'ya göç eden Türklerin girişimci, tüccar ya da sanayici olarak önemli yatırımlara imza attıklarına, karar mekanizmalarında yer alarak ülke siyaseti hakkında görüş bildirdiklerine, etkin roller üstlendiklerine dikkati çeken Göktaş, bunları yaparken de manevi değerlerini koruduklarını, milli kültürlerine bağlı kaldıklarını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliklerinin sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Göktaş, "Biz de dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya gayret ediyoruz. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, "Tıpkı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hem Türkiye'de hem de Belçika'da yaşadığımız şartları herkes için daha iyi hale getirmek adına var gücümüzle çalışacağız. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş ayrıca, iş insanı Tamer Cankurtaranoğlu'nun birinci nesil göçmenlerden maden işçisi babasının hikayesinden esinlenerek Heusden-Zolder'deki maden ocağı mevkisinde tüm maden işçilerine atfen yaptırdığı heykele karanfil bıraktı, Belçika'ya göçün ilk adımlarını fotoğraflarla anlatan sergiyi gezdi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Belçika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da yaşayan Türklere destek verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:02 İran’da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu İran'da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu
17:48 1 puan şampiyon yapıyor İşte Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri 1 puan şampiyon yapıyor! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 18:39:00. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da yaşayan Türklere destek verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement