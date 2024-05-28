Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile görüştü - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Avusturya arasında yapılan ortak çalışmalar ele alındı ve kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının iki ülke ilişkilerine katkılarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Bakan Göktaş, görüşmenin ardından Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Avusturya'ya göçün 60'ıncı yılı vesilesiyle başkentin tarihi yerlerinden Aziz Stefan Meydanı'nda kurduğu Türk kahvesi standını ziyaret etti.

28.05.2024 14:33
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye- Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile bir araya geldi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, basına kapalı görüşmede, Türkiye-Avusturya arasında yapılan ortak çalışmalar ele alınırken kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar arasında tecrübe ve iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasında olumlu ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının iki ülke ilişkilerine katkılarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı yardımlar ve dayanışması için Raab'a teşekkürlerini iletti.

Göktaş, görüşmenin ardından Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Avusturya'ya göçün 60'ıncı yılı vesilesiyle başkentin tarihi yerlerinden Aziz Stefan Meydanı'nda kurduğu Türk kahvesi standını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile görüştü - Son Dakika
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