Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile bir araya geldi. Göktaş, "Zeynep Başkanımız, Anadolu kadınının azmini ve bu toprakların mayasını yansıtan Mihalgazi'deki çalışmalarıyla hepimize ilham oluyor. Yerel yönetimlerimizden aldığımız güçle milletimize canla başla hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, şunları kaydetti:

"Mihalgazi Belediye Başkanımız Sn. Zeynep Güneş ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Zeynep Başkanımız, Anadolu kadınının azmini ve bu toprakların mayasını yansıtan Mihalgazi'deki çalışmalarıyla hepimize ilham oluyor. Yerel yönetimlerimizden aldığımız güçle milletimize canla başla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."