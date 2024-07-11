Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Senegalli mevkidaşlarıyla görüştü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ve Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao ile ayrı ayrı görüştü.

Göktaş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Senegal'in başkenti Dakar'da ikili görüşmelerde bulundu.

Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile bir araya gelen Göktaş daha sonra Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao ile görüştü.

Verimli geçtiği belirtilen görüşmelerde, aile ve sosyal politikalar konularında görüş ve tecrübe alışverişinde bulunulduğu, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmeye devam edeceği belirtildi.