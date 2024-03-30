Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Sosyal Yardımlarla Vatandaşların Hayatlarını Kolaylaştırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza cevap veriyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimini kucaklıyor, herkese yardım eli uzatıyoruz." dedi.
Göktaş, bakanlık ve Afyonkarahisar Valiliğince düzenlenen Tip-1 Diyabetli Çocuklara Glikoz Ölçüm Cihazı Dağıtım Programı'nda konuştu.
Bakanlık olarak tüm vatandaşların refahını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını belirten Göktaş, bu kapsamda sosyal yardımlarla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıklarını söyledi.
Bakan Göktaş, "Aldığımız taleplere göre belirlediğimiz sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza cevap veriyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimini kucaklıyor, herkese yardım eli uzatıyoruz." diye konuştu.
Diyabeti, çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir hastalık olarak nitelendiren Bakan Göktaş, şunları söyledi:
"Bu hastalık bütün bir hayatı yeniden organize etmeyi gerektiren bir durumdur. Sıklıkla çocukluk ve gençlik yaşlarında ortaya çıkan Tip 1 diyabet karşısında çocuklarımıza ve ailelerimize destek olmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, Tip 1 diyabet tanısı almış sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin çocukları için glikoz ölçüm cihazı veriyoruz. Afyonkarahisar'da 74 ailemize bu desteği sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bugün Valiliğimiz, Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle 100 ailemize glikoz ölçüm cihazı sağlayacağız. Anlık takip edilmesi gereken glikoz dengesi çocuklarımızın sosyal hayatını da epey kısıtlıyor. Okulda, sokakta, parkta oyun oynarken ya da dersteyken çocuklarımızın bu takibi yapma zorunluluğu sıkıntılı bir duruma dönüşebiliyor. Bu noktada yenilikçi çözümleri, geliştirilen yeni yöntemleri çok önemli ve kıymetli buluyoruz."
Çocukların çok kıymetli olduğunu, onların hayatlarını güzelleştirmek için her şeyi yaptıklarını belirten Göktaş, şöyle konuştu:
"Onların her türlü zorluğun üstesinden gelmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Bu anlamda aileler bu hastalığın sürekli takibini yaparken çocuklarının da canı yanmasın istiyor. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki glikoz ölçümü için çocukların parmaklarının her gün defalarca delinmesi, onlarda fiziksel ve psikolojik birtakım zorluklara neden olabiliyor. Bugün sizlere sağlayacağımız cihazla sadece kola takılan bir aparat aracılığıyla kolaylıkla glikoz ölçümü yapabileceksiniz. Gün içinde vücuttaki şeker miktarını anlık ölçen bu cihazla sonuçlar, ücretsiz bir uygulamayla akıllı telefonlardan da takip edilebilecek. Aileler bu sayede çocuklarının sağlık durumunu doktorlarıyla da paylaşabilecekler."
Göktaş, geleceğin emaneti çocuklara yönelik her çabayı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek evlatlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği gibi 'Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur.' Türkiye Yüzyılı'nın, şefkatin yüzyılı olması için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Oda yönetimlerinden söz aldı
Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından çocuklara glikoz ölçüm cihazları dağıtıldı.
Bu sırada Bakan Göktaş, desteklerinden dolayı Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'e teşekkür ederek, her sene aynı desteği beklediklerini söyledi.
Mühsürler'in, desteklerinin geleneksel olarak devam edeceğini belirtmesinin ardından Göktaş, "Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamızdan da aynı desteği bekliyoruz." diye konuştu. Bunun üzerine Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Yücel Albay da aynı desteği her sene sağlayacaklarının sözünü verdi.
Törene AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Sosyal Yardımlarla Vatandaşların Hayatlarını Kolaylaştırıyoruz - Son Dakika
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