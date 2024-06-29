Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Türkiye'de 10 Bin 256 Çocuk Koruyucu Ailede

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(ANKARA) - 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 8 bin 547 koruyucu ailede 10 bin 256 çocuğun himaye altına alındığını belirtti. "Her çocuk sevgi dolu bir yuvada yaşamayı hak ediyor" diyen Bakan Göktaş, "Herkesi bir çocuğun hayatını tümden değiştirecek bir dokunuşla koruyucu aile olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı. Göktaş, Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli'ni devreye alarak bu yıl sonuna kadar 30 pilot ilde başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'de 10 bin 256 çocuğun koruyucu aile tarafından himaye edildiğini bildiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"2002'de 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken, hali hazırda 8 bin 547 koruyucu ailemizin yanında 10 bin 256 çocuğumuz himaye ediliyor. Çocukların fiziksel, psikolojik açıdan sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve huzurlu ortamda büyüyebilmelerini sağlamak için Koruyucu Aile Sistemini etkin bir şekilde yürütüyoruz. Koruyucu aile hizmet modeli ile Bakanlık tarafından belirlenen güvenli ve destekleyici bir aile ortamında çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Çocukların ailelerinin gözetiminde ve sosyal çevrelerinden kopmadan büyümelerini önemli buluyoruz. Çocuklarımıza yönelik politikalarımızda aile bütünlüğü, çocuklarımızın kendi sosyal çevrelerinde büyümelerini destekleyici hizmetleri önceliyoruz. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için aynı şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Her bir koruyucu aile geleceğe kalacak bir hikaye yazıyor. 2002'de 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken, hali hazırda 8 bin 547 koruyucu ailemizin yanında 10 bin 256 çocuğumuz himaye ediliyor."

"Geçici koruyucu aile modeli 30 pilot ilde uygulanacak"

Bakan Göktaş, Geçici Koruyucu Aile Modeli'nin 30 pilot ilde uygulanacağını belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her çocuk sevgi dolu bir yuvada yaşamayı hakediyor. Onların hayallerini, umutlarını yeşertmek ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak hepimizin görevi. Ben milletimizin bu duyarlılığı paylaştığına inanıyorum. Herkesi bir çocuğun hayatını tümden değiştirecek bir dokunuşla koruyucu aile olmaya davet ediyorum. Çocukları yetiştirme sorumluluğu devlet ile koruyucu aileler arasında paylaşıldı. Çocukların eğitim, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için koruyucu ailelerimize çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre aylık ortalama 8 bin 515 TL destek sağlıyoruz. Buna ek olarak koruyucu aile yanındaki çocuklardan bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav kayıt ve servis ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderlerini Bakanlık olarak karşılıyoruz. Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modelini devreye alarak bu yıl sonuna kadar 30 pilot ilde başlatmayı planlıyoruz. Koruyucu ailelerin tamamına Koruyucu Aile Akademisi uhdesinde eğitim vereceğiz. Buna ek olarak koruyucu aile birimlerinde yer alan görüşme alanlarının fiziki kapasitelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.