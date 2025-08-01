Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Yılı"nda 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirdi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Yılı"nda 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirdi

01.08.2025 11:50
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Aile Yılı" kapsamında 81 ilde bugüne kadar 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirildiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Aile Yılı" kapsamında 81 ilde bugüne kadar 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan etmesiyle, vatandaşlardan büyük bir ilgi ve destek gördüklerini belirtti.

Göktaş, "Ailenin öneminin vurgulanması ve güçlendirilmesine yönelik her türlü çalışmamız gerek ekonomik destek programlarına başvurular, gerekse farkındalık çalışmalarına katılım açısından ciddi bir teveccüh gördü. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı ilanının ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Toplumsal sahiplenmenin hakkını vermek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Bakan Göktaş, "Aile Yılı vesilesiyle oluşan bu olumlu karşılığın Aile ve Nüfus 10 yılı boyunca yapacağımız tüm çalışmalar için de yol gösterici olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aile Yılı etkinlikleri

Açıklamada, Aile Yılı'nda her bir vatandaşa doğrudan ulaşacak hizmetlerin hızla uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik ekonomik fayda sağlayacak, farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyokültürel gelişimine katkı sağlayacak tüm faaliyetlerin planlanıp, uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle icra edilen faaliyetler kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle hayata geçirildi. Bu çerçevede Bakanlık, 2025 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde 'aile olmak' vurgusunu güçlü bir şekilde ortaya koymak amacıyla 1256'sı temmuz ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 7 bin 937 faaliyetin gerçekleştirilmesine öncülük etti."

Aile Yılı'nın başlaması ile ailenin korunmasını ve güçlendirilmesini destekleyici birçok politikanın hayata geçirildiği anımsatılan açıklamada Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin ülke geneline yaygınlaştırılması, firmalarla indirim protokollerinin uygulanması, doğum yardımı sisteminin güncellenmesi, memur ebeveynlere yarım zamanlı çalışma imkanı sağlayan yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, bakanlıklarla yapılan işbirlikleri hatırlatıldı.

-"Aile" temalı kısa film yarışmasına başvurular devam ediyor

Öte yandan aileyi yeniden düşünmek, hatırlamak ve anlatmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Bakanlık tarafından 2025 Aile Yılı'na özel düzenlenecek "aile" temalı ödüllü kısa film yarışmasına başvuruların devam ettiği bildirilen açıklamada, " 29 Ekim'e kadar başvuruların alınacağı yarışmada birinci olan film 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira para ödülü almaya hak kazanacak. Başvuruların Bakanlığa bağlı aileyili.gov.tr resmi web sitesi üzerinden yapılacağı kısa film yarışmasında, filmlerin aile temasına uygun olması şartı aranıyor. Yarışmanın kazananları ise aileyili.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak." bilgisi paylaşıldı.

Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgilere "aileyili.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Aile Yılı'nda 7 bin 937 faaliyet gerçekleştirdi - Son Dakika

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