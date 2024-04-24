Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Zirvesi düzenleyecek - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Zirvesi düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Zirvesi düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı himayesinde 'Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk' temasıyla ilk kez Çocuk Zirvesi düzenleyecek. Zirvede çocuk politikalarının oluşturulması ve çocuklara ilişkin güncel çalışmaların takip edilmesi amaçlanıyor. Zirve kapsamında çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek ve çıktılar rapor halinde kamuoyuyla paylaşılacak.

24.04.2024 11:57
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla ilk kez Çocuk Zirvesi düzenleyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Bakanlığın çocuk politikalarının ve uygulamalarının çocuk merkezli oluşturulması ve istişare mekanizmalarının aktif olarak çalıştırılması" amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının himayesinde 25-26 Nisan tarihlerinde Çocuk Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirveye, çocuk ve gençlerin yanı sıra çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve uzman katılacak.

İlk kez yapılacak olan Çocuk Zirvesi'nin geleneksel hale gelmesi hedefleniyor. Bu yılki teması "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" olarak belirlenen zirvede çocuklara ilişkin yürütülen güncel çalışmaların takip edilerek gelişen teknoloji ile dijitalleşen uygulamalar arasında çocukluk kavramının yeniden tartışmaya açılması, geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulması için zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Zirve kapsamında akademisyenler oturumu gerçekleştirilecek. Farklı başlıklarda panellerin ve konuşmaların yapılacağı zirvede alanında uzman kişilerin moderatörlüğünde paneller düzenlenecek, açılış oturumunda "İnsani Krizlerden Etkilenen Çocuklar" konusu tartışılacak. Bu oturumda "Göçmen Çocukların Eğitimi", "Göçmen Ailelerin İç Dinamikleri, Aile İçindeki Destek Sistemleri" ve "İnsani Krizlerin Psikososyal Etkileri" ele alınacak.

MEDYA VE ÇOCUK - GENÇ OTURUMU

Medya ve Çocuk temalı oturumda; "Medyanın Çocuk Üzerindeki Etkileri", "Medyanın Çocuklara Yönelik Sorumlulukları", "Çocuklar Açısından Medyanın Sağladığı Fırsatları Arttırmak için Yapabileceklerimiz", "Çocukların Bilinçli Medya Kullanımında Ailelerin ve Eğitimcilerin Rolü" ve "Çocuklara İlişkin Medyadaki Haberlerin Çocuklar ve Toplum Üzerindeki Etkisi" gibi birçok konu görüşülecek.

Gerçekleştirilmesi planlanan "Çocuk ve Gençlerin Geleceğe Dair Beklentileri" temalı bir diğer oturumda ise ; "Toplumsal Katılım ve Sorumluluk", "Çevresel Bilinç ve Sürdürülebilirlik", "Dijital Dünyada Güvenlik ve Bilinçlilik" ile "Eğitim ve Kariyer Beklentileri" konuları ele alınacak.

RAPOR HAZIRLANARAK KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK

Öte yandan çocuk konusunda uzmanların, akademisyenlerin, çocuk politikalarının üretilmesinde rol oynayan kişilerin de katılım sağlayacağı zirvenin çıktıları rapor olarak hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Zirvesi düzenleyecek - Son Dakika

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