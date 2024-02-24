Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Datça'da çocuk evi projesi için inceleme yaptı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Datça'da çocuk evi projesi için inceleme yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Datça\'da çocuk evi projesi için inceleme yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Datça'da yapılması planlanan çocuk evi projesi için inceleme yaptı. Bakanlık yetkilileri, projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

24.02.2024 10:32
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Gülay Türk, Datça'da çocuk evi yapılası planlanan arazide inceleme yaptı.

İskele Mahallesi Çayırarası mevkisindeki incelemenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Türk, Muğla genelindeki çocuk bakım evlerini, kuruluşlarını yerinde görmek, değerlendirmek ve il genelinin ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacı ile geldiklerini söyledi.

Datça İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) ile yaptıkları protokol kapsamında, inşa edilecek "Datça Çocuk Evleri Sitesi Projesini" de yerinde görmek istediklerini dile getiren Türk, "Konumu ve lokasyonu çok güzel. İnşallah temel atmak için de geliriz. " dedi.

KİGDER Başkanı Menşure Yavuz ise projenin hayata geçirilmesi için büyük aşamaların sona erdiğini belirtti.

Bakanlıktan ön onayımız aldığını, revize işlemleri bitince projenin inşasının başlayacağını anlatan Yavuz, "Devletimiz tarafından hazine arazisinden tahsis edilen 15 dönümlük alandaki çocuk evimizi yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

İncelemede, Türk ve Yavuz'a Sosyal Hizmetler Uzmanı Mualla Kurt, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Kudret Gültaş ve dernek üyesi Meriç Soyer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Datça'da çocuk evi projesi için inceleme yaptı - Son Dakika

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