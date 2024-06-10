Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 847,6 milyon lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için SYDV'lere 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını kaydetti.

Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Göktaş, 2015'ten bu yana dini bayramlar öncesinde sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar lira olduğunu belirtti.