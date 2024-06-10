Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 847,6 milyon lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi. Bu kaynak, hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak ve 2015'ten bu yana sağlanan toplam gıda destek tutarı 6,8 milyar liraya ulaşmış olacak.

10.06.2024 10:23
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 847,6 milyon lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için SYDV'lere 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını kaydetti.

Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Göktaş, 2015'ten bu yana dini bayramlar öncesinde sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar lira olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere 847,6 milyon TL ek kaynak aktardı - Son Dakika
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