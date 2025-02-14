AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, '14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle 'Seviyorsan git evlen bence' paylaşımında bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından '14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Seviyorsan git evlen bence" denildi.
Son Dakika › Güncel › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?