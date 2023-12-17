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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Yeni yılda 2 bin 392 engelli memur atanacak - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Yeni yılda 2 bin 392 engelli memur atanacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, yeni yılda 2 bin 392 engelli memur ataması yapılacağını açıkladı.

17.12.2023 - 11:31,
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat arttı Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldı. Yeni yıl ile birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız.

Yeni yılla birlirkte 2 bin 392 engelli memur ataması gerçekleştireceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Yeni yılda 2 bin 392 engelli memur atanacak
Kaynak: DHA
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