Aile Yılı kapsamında gençlere 168 destek

16.08.2025 11:29
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında belediyelerle yapılan iş birliği çerçevesinde 109 belediyenin yeni evlenecek gençlere 16 farklı kategoride 168 destek sunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, geçen yıl hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu projenin 'Aile Yılı' dolayısıyla 81 ilde yaygınlaştırılmasını açıklamasının ardından ise Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençler, projeye başvurmaya devam ediyor. Gençlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında, aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

BELEDİYE VE ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ

Proje kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firma ve esnafla iş birliği çalışmaları da devam ediyor. Genç çiftlere sağlanan destekler, ülke genelinde yürütülen yerel iş birlikleri sayesinde daha da genişliyor. Çiftler, 'Aile Yılı' kapsamında belediyelerle yapılan iş birliği çerçevesinde ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi 16 farklı kategoride 109 belediye tarafından sunulan 168 destekten yararlanabiliyor. 61 belediye ücretsiz düğün salonu, 35 belediye ücretsiz nikah işlemleri ve 10 belediye indirimli düğün salonu imkanı sunuyor. 16 belediye beyaz eşya, çeyiz ve mobilya desteği sağlarken, 12 belediye doğrudan maddi destek veriyor. 17 belediye nikah cüzdanı ücretini karşılama, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destekler sunuyor. Ayrıca, 11 belediye tarafından evlilik hediyesi verilirken, 6 belediye gelinlik, damatlık ve giyim desteği sağlıyor. Yeni evlenecek gençler, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişler için bugüne kadar yapılan iş birlikleri sonucunda yerel düzeyde 1098, ulusal düzeyde 39 firmayla yapılan indirim anlaşmasıyla firmaların sunduğu mevcut indirimlere ek yüzde 10'dan yüzde 35'e varan oranlarda indirimlerden faydalanmaya devam ediyor.

13 BİN 903 GENÇ İNDİRİM KAMPANYASINDAN YARARLANDI

Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen 13 bin 903 genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu. Çiftler, proje kapsamında indirimlerden yararlanmak için e-Devlet üzerinden indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalara ilişkin detaylı bilgiye 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar' adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: DHA

Güncel

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
