Ailenin Korunması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri, ailenin korunmasına yönelik anayasa değişikliği talebiyle başlattıkları "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası kapsamında basın açıklaması yaptı.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde toplanan grup adına konuşan Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Nişancı, iyi yetişmiş bir neslin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Bunun en önemli koşulunun iyi bir aile yapısı olduğunu ifade eden Nişancı, ailenin, toplumun temel direği olduğunu belirtti.

Ailenin, toplumun değerlerini gelecek nesillere aktardığını dile getiren Nişancı, geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmak gerektiğini bildirdi.

Aile zayıfladığında toplumun da ayakta kalamayacağını söyleyen Fatma Nişancı, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki aile yapımız bugünlerde küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktadır. Bunların yanı sıra işsizlik, şiddet, bağımlılık gibi toplumsal sıkıntılar da ailemizi tehdit eden diğer unsurlardandır."

Bazı televizyon kanallarının gündüz programlarına dikkati çeken Nişancı, "Aile yapısını tehdit eden, genel ahlak yapısına kasteden bu programlar reyting uğruna insan onurunu ve haysiyetini hiçe saymaktadır." dedi.

Aile kurumunun Anayasa ile korunmasını talep ettiklerini belirten Fatma Nişancı, bunun için başlattıkları imza kampanyasına destek istedi.