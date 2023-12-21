AİLESİ: İNDİRİM YAPILMASIN

Kayseri'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) pompalı tüfekle öldüren Gökhan Çatbaş'ın (21) yargılandığı davanın ilk duruşması sonrası anne Tuğba, baba Akın ve babaanne Ayşe Fatma Çoban ile Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse ve ailenin avukatı Betül Özbek açıklama yaptı. Avukat Betül Özbek, "Dosyada herhangi bir indirim yapılması halinde kadın cinayetlerinin önü açılacaktır. Bu dosyada kesinlikle o veya bu sebeple indirim yapılmamasını talep ediyoruz. Yargı mensuplarının da ellerini taşın altına koyarak ağırlaştırılmış müebbet hükümlerinin detaylıca incelenmesini istiyoruz. Yapılacak bir indirim, binlerce Eda Nur'un daha bu olayı yaşamasına sebep olacaktır" dedi.

Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse ise, "Cezasızlık dediğimiz olgu ile bu tür olayın önünü açmamak için yargının bu olayla ilgili gereken cezayı vermesini talep ediyoruz. Kravat taktı ya da düzgün konuştu, diye bir indirim yapılmasını istemiyoruz. Çok sayıda fişek ve merminin kafasından çıkmış genç bir kızımızın acısını yaşıyoruz" diye konuştu.

Edanur'un babası Akın Çoban ise, "Ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz. Diğer anne ve babaların canı yanmasın. 99 gündür bugünü bekliyorum. O içerde yatıyor. Günyüzü görmesin. Dışarıyı görmesini, istemiyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alacak" dedi.

'ORADA ÇÜRÜMESİNİ İSTİYORUM'

Anne Tuğba Çoban ise, "İstediği kız benim diyen, altında arabası olan birisi. Benim çocuğuma rahmet yağarken, ona lanet yağıyor. İyi ki bir katil anne ve babası değilim. Kızımın geleceği gitti. Onun da geleceği gitsin. Benim yavrum orada çürüyor, o da hapiste çürüsün. Onun oradan çıkıp günyüzü görmesini istemiyorum. Başka Eda'ların da bu şekilde ölmesini istemiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmayı takip etmek için tekerlekli sandalye ile adliyeye gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Ayşe Fatma Çoban ise, "Eda'm gelmedi. O da orada günyüzü görmesin" diye konuştu.