Air China\'dan Bişkek\'e İlk Direkt Uçuş

BİŞKEK, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Air China, Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan CA893 sefer sayılı uçağın Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasının ardından Çin ile Kırgızistan'ın başkentleri arasındaki ilk direkt uçuşlara resmen başladı.

Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Liu Jiangping cuma günü rotanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, yeni rotanın iki ülke arasındaki bağlantıların güçlendirilmesinde önemli bir başarı olduğunu söyledi. Liu, söz konusu uçuşların başkentler arasındaki havayolu bağlantısını genişleteceğini, sınır ötesi seyahatleri önemli ölçüde kolaylaştıracağını, ticaret, ekonomik işbirliği ve insani etkileşimlerin derinleştirilmesi için verimli ve uygun bir imkan sunacağını belirtti.

Büyükelçi ayrıca, bu hattın Çin ile Kırgızistan arasındaki Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinin örnek bir göstergesi haline geleceğini de sözlerine ekledi.

Kırgızistan Havalimanları Operasyon ve Üretim Direktörü Zhalyn Brimkulov ise yeni rotanın yolculara daha hızlı ve kolay seyahat imkanı sunacağını ve Kırgızistan ile Çin arasındaki ekonomik bağları ve dostane ilişkileri pekiştireceğini söyledi.

Air China tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni hizmet kapsamında karşılıklı tarifeli uçuşlar pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilecek. CA893 sefer sayılı uçuş Beijing'den kalkarak yaklaşık 5 saat 40 dakikada Bişkek'e ulaşırken, CA894 sefer sayılı dönüş uçuşu ise Bişkek'ten kalkarak yaklaşık 4 saat 50 dakikada Beijing'e varıyor.