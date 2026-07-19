Air China'dan Bişkek'e İlk Direkt Uçuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Air China'dan Bişkek'e İlk Direkt Uçuş

Air China\'dan Bişkek\'e İlk Direkt Uçuş
19.07.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Air China, Beijing ile Bişkek arasında ilk direkt uçuşu başlattı, ilişkileri güçlendirecek.

BİŞKEK, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Air China, Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan CA893 sefer sayılı uçağın Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasının ardından Çin ile Kırgızistan'ın başkentleri arasındaki ilk direkt uçuşlara resmen başladı.

Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Liu Jiangping cuma günü rotanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, yeni rotanın iki ülke arasındaki bağlantıların güçlendirilmesinde önemli bir başarı olduğunu söyledi. Liu, söz konusu uçuşların başkentler arasındaki havayolu bağlantısını genişleteceğini, sınır ötesi seyahatleri önemli ölçüde kolaylaştıracağını, ticaret, ekonomik işbirliği ve insani etkileşimlerin derinleştirilmesi için verimli ve uygun bir imkan sunacağını belirtti.

Büyükelçi ayrıca, bu hattın Çin ile Kırgızistan arasındaki Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğinin örnek bir göstergesi haline geleceğini de sözlerine ekledi.

Kırgızistan Havalimanları Operasyon ve Üretim Direktörü Zhalyn Brimkulov ise yeni rotanın yolculara daha hızlı ve kolay seyahat imkanı sunacağını ve Kırgızistan ile Çin arasındaki ekonomik bağları ve dostane ilişkileri pekiştireceğini söyledi.

Air China tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni hizmet kapsamında karşılıklı tarifeli uçuşlar pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilecek. CA893 sefer sayılı uçuş Beijing'den kalkarak yaklaşık 5 saat 40 dakikada Bişkek'e ulaşırken, CA894 sefer sayılı dönüş uçuşu ise Bişkek'ten kalkarak yaklaşık 4 saat 50 dakikada Beijing'e varıyor.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Ekonomi, Güncel, Turizm, Ulaşım, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Air China'dan Bişkek'e İlk Direkt Uçuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:12
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı
10:06
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
09:15
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 12:27:48. #7.13#
SON DAKİKA: Air China'dan Bişkek'e İlk Direkt Uçuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.