Air France, Beyrut uçuşlarını iptal etti

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Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a, bu sabah planlanan iki uçuşunu iptal ettiği belirtildi.

AA muhabirinin, Air France yolcu hizmetlerinden edindiği bilgilere göre, bugün Paris'ten Beyrut'a yapılacak iki uçuş, Lübnan'daki mevcut durum nedeniyle iptal edildi. Ancak, Beyrut'tan Paris'e yapılan seferler iptal edilmedi.

Fransa'dan Beyrut istikametine öğleden sonraki seferlerin yapılması öngörülürken, Paris-Lübnan arası yerel saatle 12.50'de planlanan uçuş gerçekleştirildi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.