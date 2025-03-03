Air India, İsrail Uçuşlarına Yeniden Başladı

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KUDÜS, 3 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın önde gelen havayolu şirketi Air India 7 aylık bir aradan sonra İsrail'e uçuşlarına yeniden başladı.

Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Air India uçağının pazar günü akşam saatlerinde Tel Aviv'in dışındaki Ben Gurion Havalimanı'na indiği direkt uçuşla operasyonlar yeniden başladı.

Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında haftada 5 uçuş gerçekleştirecek olan Air India, iki ülke arasında direkt uçuş hizmeti sunan tek havayolu şirketi olacak.

Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle birçok yabancı havayolu şirketi Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya almıştı.