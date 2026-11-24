KUALA LUMPUR, 24 Kasım (Xinhua) -- Malezya'nın uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan havayolu şirketi AirAsia Grubu, jeopolitik gerilimlerin yol açtığı yüksek jet yakıtı maliyetleri nedeniyle üçüncü çeyrekte 175,12 milyon ringgit (yaklaşık 42,48 milyon ABD doları) net zarar açıkladı.

Şirket pazartesi günü borsaya yaptığı bildirimde, 30 Eylül 2026'da sona eren çeyrekte gelirini 4,66 milyar ringgit olarak açıkladı.

30 Eylül 2026'da sona eren dokuz aylık dönemde ise 15,7 milyar ringgit gelir elde eden grup, 857,16 milyon ringgit net zarar kaydetti.