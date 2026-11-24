AirAsia, jet yakıtı maliyetiyle üçüncü çeyrekte 175,12 milyon ringgit zarar açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AirAsia Grubu, jeopolitik gerilimlerin yol açtığı yüksek jet yakıtı maliyetleri nedeniyle 30 Eylül 2026'da sona eren üçüncü çeyrekte 175,12 milyon ringgit (yaklaşık 42,48 milyon dolar) net zarar açıkladı. Dokuz aylık net zarar ise 857,16 milyon ringgit oldu.
KUALA LUMPUR, 24 Kasım (Xinhua) -- Malezya'nın uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan havayolu şirketi AirAsia Grubu, jeopolitik gerilimlerin yol açtığı yüksek jet yakıtı maliyetleri nedeniyle üçüncü çeyrekte 175,12 milyon ringgit (yaklaşık 42,48 milyon ABD doları) net zarar açıkladı.
Şirket pazartesi günü borsaya yaptığı bildirimde, 30 Eylül 2026'da sona eren çeyrekte gelirini 4,66 milyar ringgit olarak açıkladı.
30 Eylül 2026'da sona eren dokuz aylık dönemde ise 15,7 milyar ringgit gelir elde eden grup, 857,16 milyon ringgit net zarar kaydetti.
Kaynak: Xinhua
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