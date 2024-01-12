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Airbus, A320 Ailesi Üretimini 2026'da Aylık 75 Uçağa Çıkarmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Airbus, A320 Ailesi Üretimini 2026'da Aylık 75 Uçağa Çıkarmayı Hedefliyor

Airbus, geçtiğimiz yıl 735 ticari uçak teslim ederek hedefini aştı. Şirket, 2023'te 87 müşteriye 735 ticari uçak teslim etti ve 2.319 brüt yeni sipariş aldı. Airbus, A320 ailesi üretimini 2026'da aylık 75 uçağa çıkarmayı hedefliyor.

Airbus, A320 Ailesi Üretimini 2026\'da Aylık 75 Uçağa Çıkarmayı Hedefliyor
12.01.2024 - 13:58,
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Airbus, A320 Ailesi üretimini 2026'da aylık 75 uçağa çıkarmayı hedefliyor.

PARİS, 12 Ocak (Xinhua) -- Airbus, geçtiğimiz yıl 720 olan hedefinin üzerine çıkarak 735 ticari uçak teslim etti.

Şirket, Perşembe günü yayımladığı raporunda, "Airbus, 2023'te tüm dünyada 87 müşteriye 735 ticari uçak teslim ederek karmaşık iş ortamına rağmen güçlü bir performans sergilemiştir. Ticari uçak işinde 2.319 brüt yeni sipariş (2.094 net sipariş) alındı. Dolayısıyla 2023 yılı sonu itibarıyla üretilmesi gereken uçak sayısı 8.598'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Grubun ticari uçak işinin yeni atanan CEO'su Christian Scherer, "Başlangıçta havacılığın 2023-2025 döneminde bir noktada toparlanacağını öngörüyorduk, ancak 2023'te tek koridorlu uçak pazarının yanı sıra geniş gövdeli uçakların beklenenden çok kısa süre içinde ve güçlü şekilde geri döndüğünü gördük" dedi.

2019 yılındaki 863 ticari uçak teslim eden Airbus, 2020'de 566, 2021'de 611 ve 2022'de 661 uçak teslimiyle büyük düşüş yaşamıştı.

2023 yılında büyük siparişler aldığını duyuran Airbus, özellikle Paris Havacılık Fuarı'nda 500'den fazla sipariş alarak Amerikalı rakibi Boeing'in önüne geçmişti.

Şirketten Aralık ayında yapılan açıklamada Airbus'ın son derece başarılı A320 ailesinin pazarının, Kovid dönemine göre güçlü bir sıçrama yaptığı duyuruldu.

Airbus, artan talepleri karşılamak üzere Airbus'ın en yeni tek koridorlu uçakları olan A320 ve A321neo uçaklarını üretmek için Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde ikinci son montaj hattının inşasına Eylül ayında başlamıştı.

Airbus, A320 ailesi üretimini 2026'da aylık 75 uçağa çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Paris, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Airbus, A320 Ailesi Üretimini 2026'da Aylık 75 Uçağa Çıkarmayı Hedefliyor - Son Dakika


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