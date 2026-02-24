AK Gençlik'ten Hastalara Sahurluk İkramı - Son Dakika
AK Gençlik'ten Hastalara Sahurluk İkramı

24.02.2026 12:37
AK Parti Van Gençlik Kolları, hastalara ve sağlık çalışanlarına sahurluk ikramında bulundu.

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından "Geceye Işık Tutan AK Gençlik" etkinliği kapsamında hastanede tedavi gören hastalar ile sağlık çalışanlarına sahurluk ikramında bulunuldu.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe'nin de katıldığı etkinlikte, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden gençlik kolları üyeleri, gece mesaisinde görev yapan sağlık personeli ile tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Servisleri gezerek hastalarla sohbet eden, geçmiş olsun dileklerini ileten Kayatürk ve Gültepe, çocuklara oyuncak dağıttı, sahurluk kumanya ikram etti.

Hastane personeliyle de bir araya gelen Kayatürk ve Gültepe, ramazan aylarını tebrik etti, görevlerinde başarılar diledi.

Kayatürk, ramazanın dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıttığını belirterek sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gültepe ise ramazanın yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu ifade etti.

Gençlerin toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Gençlik kolları olarak yalnızca seçim dönemlerinde değil, yılın her döneminde sahadayız. Özellikle sağlık çalışanları, hastalar, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bir araya gelmeyi önemsemiyoruz. Ramazan boyunca benzer sosyal sorumluluk çalışmalarımız sürecek. Gençler olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendiren faaliyetlerde yer almaya, paylaşmanın bereketini büyütmek ve toplumumuzun her kesimine dokunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Burhan Kayatürk, Milletvekili, AK Parti, Politika, Gençlik, Güncel, Van, Son Dakika

13:09
