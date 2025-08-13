AK Parti, 24'üncü yaşını kutluyor - Son Dakika
AK Parti, 24'üncü yaşını kutluyor

13.08.2025 13:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, yarın gerçekleştirilecek kuruluş yıl dönümü programında AK Parti'ye katılımların olacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, yarın gerçekleştirilecek kuruluş yıl dönümü programında AK Parti'ye katılımların olacağını bildirdi.

Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin 24 yıldır 7 gün 24 saat çalışmalarla oluşturdukları "24 ayar altın" değerindeki doğum gününü kutlayacaklarını belirten Acar, 24'üncü yaşın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yarınki kutlama programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partinin 24'üncü yaşını ilk günkü aşkla kutlayan özel bir değerlendirme yapacağını aktaran Acar, "AK Parti, her ne kadar 24'üncü yaşına girecek olsa da 18'lik bir yerde durduğunun ve bu heyecanla, dinamizmle, azmimizle, yol arkadaşlarımızla birlikte önemli bir süreci atlattığımızın farkında olarak, gündemimize hakim bir şekilde projelerimizi, eser siyasetini ve aynı zamanda da Türkiye'de sadece eser siyaseti değil, vesayetlerle ve karanlığa kapalı, aydınlığa açık olan formatını, vizyonunu, misyonunu sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Program akışına ilişkin bilgi veren Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona teşrifinin ardından AK Parti'nin 24 yılının hikayesinin anlatıldığı belgesel gösterimi olacağını ve kendisinin selamlama konuşması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını dinleyeceklerini söyledi.

Acar, "Daha sonra da bugün ve dün itibarıyla kamuoyunda sizlerin de merak ettiği üzere bazı katılımlarımız olacak. AK Parti'mizin büyüdüğünü gösteren bu katılımlar, yarın itibarıyla salonda bir şekilde karşılık bulacaktır." dedi.

AK Parti'nin sadece siyasi bir parti değil bir millet hareketi olduğu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Sokaktan aldığımız güçle, milletten aldığımız bu teveccühle yolumuza devam edeceğimiz 24'üncü yaşın diğerlerinden farkı olarak şunu belki paylaşmakta fayda var, 25. yıla kadar ilk kez bir yıllık bir kampanya dönemine girmiş olacağız. Yarın itibarıyla startı verilecek olan bu kampanyanın arka planı, çeyrek asrı deviren bir partinin, 25 yıldır neler yaptığını, Türkiye'de hangi noktalarda nerelere dokunduğunu, ürettiği milyonlarca eseri, projeyi tekrar milletimizle paylaşmak, hatırlatmak üzerine bir kampanya süreci başlatmış olacağız."

Acar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin soruya "Kişiler üzerinden yaklaşımı, rozet merasiminde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız gerçekleştirmiş olacak. Farklı partilerden katılımların karşılık bulacağını paylaşabilirim." yanıtını verdi.

"Bu kutlu hareketin hamurunu yüce milletimiz yoğurdu"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da AK Parti'nin 24'üncü yaşını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Genel Merkez'de Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve milletvekilleriyle kutlayacaklarını söyledi.

Geride kalan yılları milletten aldıkları yoğun teveccühle iktidar olarak geçirdiklerini ve dünya siyaset tarihinde de ezberleri bozan güçlü bir hareket olduklarını belirten İnan, "Bu 24 sene içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de, 81 ilde sağlıktan teknolojiye her alanda tüm bakanlıklarımızla kalem kalem büyük icraatlar kazandırdık ve Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız liderliğinde 5 kat büyüttük." diye konuştu.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'den itibaren 10 milyon oyla başlayan yolculuğunun en son seçimlerde 28 milyona varan bir oy teveccühüne kavuştuğunu belirten İnan, "Bizi bugünlere kavuşturan, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde onca hükümetleri bize kurduran aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bugüne kadar partide görev yapanlara teşekkürlerini ileten İnan, şunları kaydetti:

"Bu partinin, bu kutlu hareketin hamurunu yüce milletimiz yoğurdu ve kurucularımız, AK Parti'nin tabelasını astı. 24 sene içerisinde AK Parti, dünya siyasetinin sarsılmaz bir markası oldu. Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında da bir markaydı, 2001 yılında da Türk siyasetinin markasıydı ve bugün, 2025 yılında da dünya siyasetinin sarsılmaz markası olarak milletimize hizmet etmeye devam ediyor. AK Parti, tüm kadrolarıyla birlikte önümüzdeki tüm süreçlerde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni zaferlere tüm teşkilatlarımızla birlikte hazırlanıyor."

Kaynak: AA

Faruk Acar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

