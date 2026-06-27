AK Parti 33. Toplantısı Sapanca'da Gerçekleşti - Son Dakika
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AK Parti 33. Toplantısı Sapanca'da Gerçekleşti

27.06.2026 21:01
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Bakan Göktaş, AK Parti toplantısında 25 yıllık başarıları değerlendirerek yeni döneme hazır olduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, kıymetli kabine üyelerimizle birlikte Toplum Oturumu'nu gerçekleştirdik. Çeyrek asırlık yolculuğumuzun muhasebesini yaptık, katılımcılarımızın sorularını yanıtladık ve istişarelerde bulunduk. AK Parti'de söz milletindir, rehber istişaredir, karar ortak aklındır. 25 yıllık destanımızın özeti, başarılarımızın dayanağı bu anlayıştır. Aynı ruh, dava bilinci ve hizmet aşkıyla yeni bir döneme hazırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti 33. Toplantısı Sapanca'da Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti 33. Toplantısı Sapanca'da Gerçekleşti - Son Dakika
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