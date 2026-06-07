AK Parti\'den 6 beldede ara seçim zaferi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 6 beldede bugün yapılan ara seçime ilişkin, "Milletimizin AK Parti'mize, Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a güveninin devam ettiğini bu seçim sonuçlarıyla açık ara farkla görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş ve Ali İhsan Yavuz, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ara seçimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükgümüş, 6 beldede yapılan ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın büyük bir galibiyetle çıktığına işaret ettiğini dile getirdi.

AK Parti'nin "siyasetin yegane pusulası" olarak milletin iradesini, oyunu, kanaatini, duasını ve desteğini kabul etmiş bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "Dolayısıyla her aşamada ve seçimde milletimizin güveninin, partimizle, liderimizle birlikte olduğunu teyit etmek bizim en önemli siyasi pusulamız niteliğinde." değerlendirmesini yaptı.

Beldelerde elde edilen sonucun "göz doldurur" nitelikte olduğunu kaydeden Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Tüm bunlar milletimizin Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini, AK Parti'mize olan güvenini ve Cumhur İttifakı'mıza olan güvenini açık bir şekilde teyit eder nitelikte. Sokakları bu tarz provokasyonlarla hareketlendirmeye çalışanlara karşı milletimiz, demokrasiden yana olduğunu ve sandıktan yana olduğunu bu tüm sonuçlar itibarıyla da hem AK Partimizle hem de Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu."

Herkesin bu seçimlerden çıkaracak çok sonucu olacağını ifade eden Büyükgümüş, "Burada bizim Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün kuvvetle devam ettiğinin önemli bir işaretinin bu seçimlerle verildiği kanaatindeyiz. İnşallah sayım döküm işlemlerinin de bitmesinden itibaren o arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, belediyelerimizdeki yeni yönetime gelen arkadaşlarımızla çalışmalarımız da devam edecek. Ama bu seçimin önemli bir sonucunun da özellikle son aylarda meydana gelen tartışmalara çok önemli bir işaret ettiği kanaatindeyiz. Milletimizin AK Parti'mize, Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a güveninin devam ettiğini bu seçim sonuçlarıyla açık ara farkla görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza olan teveccühün artarak devam ettiğini gördük"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Yavuz da daha önce beldeyken stetüsünü kaybeden ancak mahkeme kararıyla tekrar belde olan 6 yerde ara seçim yapıldığını hatırlattı.

Bu beldelerde yapılan ara seçimlerin önceki seçimlerle kıyaslandığında önemli işaretleri barındırdığını ifade eden Yavuz, "Bu anlamda şunu gördük; AK Parti'ye olan teveccühün, milletimizin teveccühünün artarak devam ettiğini gördük, Cumhur İttifakı'na hakeza. ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühün artarak devam ettiğini gördük. Bu çok önemli bir şey ve buna çok seviniyoruz." dedi.

Bu durumun AK Parti'ye sorumluluk yüklediğini vurgulayan Yavuz, "Bu anlamda gece gündüz milletimize hizmetkarlık yolunda çalışmamıza devam etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor ve biz de zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz milletimize hizmetkarlık yolunda var gücümüzle çalışan bir teşkilatız. Dolayısıyla bunu daha da artırarak devam etmemiz gereken bir sonucun ortaya çıktığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, ara seçime ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mesela baktığımızda Tokat, Almus, Bağtaşı beldesini AK Parti yüzde 94 ile resmi olmayan sonuçlara göre kazanmış olduğunu gösteriyor. Yani bu oranlar önceki seçim oranlarına da baktığımızda gerçekten fevkalade bir sonuç ortaya çıkmış gibi görünüyor. Tokat Reşadiye Yolüstü'nü yüzde 82 ile alacağız gibi. Resmi olmayan sonuçları aldık gibi görünüyor. Tokat Reşadiye Kuşçu'da orada aday çıkartmamıştık. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı kapsamında bizim desteklediğimiz bir adayla seçimlere girdi. Orada da yüzde 60'la bir sonucun lehimize ortaya çıktığını görüyoruz. Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa Beldesi çok kritik olan beldelerden bir tanesiydi. Orada da yüzde 52 gibi net bir oy oranıyla AK Parti'nin dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın seçimlerde önde çıktığını gösteriyor."

Yavuz, resmi olmayan sonuçlara göre Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi'nde ise yüzde 65 gibi bir oy oranıyla seçimin sonuçlandığını aktardı.

"6 beldenin 5'inin Cumhur İttifakı'nın kazandığı net bir şekilde"

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik Beldesi'nde ilginç bir sonuç oluştuğunu, daha önceki seçimlerin oy oranlarına bakıldığında orada 5 katın üzerinde oylarını artırdıklarını söyleyen Yavuz, "Orada kazanan kılpayı kazanacak ya da kılpayı kaybedecek, manzara bu. Gördüğünüz gibi 6 beldenin 5'inin Cumhur İttifakı'nın kazandığı net bir şekilde." dedi.

CHP'nin Çevrecik Beldesi'nde önceki seçimlerde yüksek oy oranının bulunduğuna işaret eden Yavuz, "Tüm bunlar yürüdüğümüz yolun, gittiğimiz yolun, yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletimizin teveccühünün, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na olan teveccühü artarak devam ettiğini gösteriyor. Bizlere de bir sorumluluk yüklüyor. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.