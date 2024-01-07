AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı İstanbul\'da Başladı

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Tanıtım Toplantısı için hazırlıklar tamamlandı.

Katılımcılar ve basın mensupları saat 10.30 itibarıyla güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alınmaya başladı.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" mottolu sahne tasarımı yapılan salona, "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" ve " Fatih'in İstanbul'u Fethettiği Aşktayız" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, platformun arkasındaki dev led ekranda AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Salonun dışında basın mensuplarının canlı yayın yapabilmesi için alanlar oluşturuldu.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu buradan programı takip ederken, aday adayları, belediye başkanları ve bazı katılımcılar da toplantıya dair izlenimlerini aktarıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 ilin belediye başkan adayını açıklayacak

Toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bazı kabine üyeleri, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları, adayları açıklanacak büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, 12'si büyükşehir olmak üzere 28 ilin belediye başkan adaylarının isimlerini açıklaması bekleniyor.