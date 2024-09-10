AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Basın Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Basın Toplantısı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, haftalık olağan basın toplantısını gerçekleştirdi. Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim, Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Filistin'i işgalinin 340 gününde olduğunu dile getiren Sevim, bölgesel barış ve istikrar için dış politikada güçlü ve çözüm odaklı bir tutum sergileyeceklerini belirtti.

10.09.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında, haftalık olağan basın toplantısını gerçekleştirildi.

Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim, parti binasında yaptığı açıklamada, Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İsrail'in Filistin'i işgalinin 340 gününde olduğunu dile getiren Sevim, "Filistin'de çocuk, kadın demeden katledilen masum sivilleri rahmetle anıyoruz. Bu işgalin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. AK Parti hükümeti olarak, bölgesel barış ve istikrar için dış politikada güçlü ve çözüm odaklı bir tutum sergilemeye devam edeceğiz."dedi.

Sevim, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ile milletvekillerinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldiğini ifade etti.

Kentin yerel gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sevim, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Nazmiye Tuğral ile İnsan Hakları Başkanı Murat Bozok da katıldı.

Kaynak: AA

Halil İbrahim Sevim, Politika, Filistin, AK Parti, Türkiye, İsrail, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Basın Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
17:20 İşte Narin soruşturmasını değiştiren an Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:28:11. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Basın Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement