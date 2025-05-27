AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması düzenledi

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör, 27 Mayıs darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Güngör, beraberindeki bir grup partiliyle Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ın sadece bir darbe değil, aynı zamanda Türkiye'de darbeci zihniyetin doğuşunun ilk adımı olduğunu belirtti.

Darbecilerin devletin milletten uzaklaşması için her türlü kaynağı kullandıklarını söyleyen Güngör, "On yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler idam tehditleriyle görev yapmak zorunda kaldı. Darbeciler milletin iradesini devirmekle kalmadılar. Adına mahkeme denen Yassıada tiyatrolarını kurgulayarak Demokrat Partilileri haksız suçlamalarla aşağılayarak idama mahkum ettiler. Yetmedi milletin iradesi bir daha tecelli etmesin diye olmadık vesayet mekanizmalarını devreye soktular." diye konuştu.

AK Parti iktidarıyla, vesayet cuntacılarının hepsinin tarihin çöplüğüne gömüldüğünü vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Biz demokrasi için hukuk için her türlü vesayetçi zihniyete karşı dik duruşumuzla burada olacağız. Bizler 'durmak yok yola devam' düsturuyla, 27 Mayıs darbesini, onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınayarak, AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız."

Güngör, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.

Konuşmasının ardından Cemal Güngör, 27 Mayıs darbesine ilişkin hazırlanan sergiyi gezdi.