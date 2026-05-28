AK Parti Antalya'da bayramlaşma programı

28.05.2026 17:09
AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programında, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Menderes Türel ve diğer yetkililer, hizmet ve kardeşlik vurgusu yaparak, terörsüz Türkiye projesine dikkati çekti. Programa CHP'den istifa eden belediye başkanları da katıldı.

Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bayramların birliği, beraberliği, dayanışmayı, kardeşliği pekiştirdiğini belirtti.

Türkiye'de hizmetin, birlik ve beraberliğin adresinin AK Parti olduğunu söyleyen Türel, "Bizler birlik, beraberlik içinde bayramlaşırken başka partilerde, 'kendi partili arkadaşları içeriye girmesin' diye barikat çekenler, koridorlara, merdivenlere sıvı sabun döküp, yürümesini engelleyenler, bizim buradaki birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışımızı idrak edemiyorlar. Eğer idrak etselerdi Türkiye bugün çok farklı noktalarda olurdu." diye konuştu.

Birlik, beraberlik olunca hizmetin de olduğunu aktaran Türel, AK Parti'nin bugüne kadar birlik ve beraberlik içinde önemli hizmetleri Türkiye'ye kazandırdığını kaydetti.

Türel, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarının da terörden arınmaktan öte kardeşlik, insanlık projesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünyaya örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Türel, diğer partilerin de kendi içlerindeki kavgaları bir kenara bırakıp, Türkiye'yi öncelikleri haline almaları temennisinde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de 25 yıldır her bayram AK Parti'ye gönül vermiş insanların bir araya gelerek, bayramlaştığını söyledi.

AK Parti'de "mutlak butlanın" değil, "mutlak bayramın" olduğunu dile getiren Köse, samimiyetin, huzurun olduğu bir ortamda bayramı yaşadıklarını ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de her zaman coşkulu, kalabalık bir şekilde bayramı kutladıklarını belirtti.

Programa CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve partililer katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı da izletildi.

Kaynak: AA

