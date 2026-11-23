Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, fonda spekülasyon konusuna değinirken, "AK Parti'nin aklığını karartacak hiç kimseye bu teşkilatta yer yoktur. Hiç kimse AK Parti'nin aklığıyla oynayamaz" dedi.

Çelik, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, fonda spekülasyon konusuna değindi. Partisinin "şeffaf" olduğunu söyleyen Çelik, fonların sermaye piyasalarının bir aracı olduğunu belirtti.

"Yaşananların yalnızca bir kriz olmadığı, aynı zamanda olayların arkasında bir suç örgütü yapılanmasının bulunduğunun bizzat Adalet Bakanı tarafından ifade edildiğini" kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Yani fonlar, yatırımcılara karşı yükümlülüklerini yerine getiremez duruma gelirken yapılan incelemelerde bunun arkasında bir suç örgütü yapılanması olduğu görüldü.

Peki hükümet ne yapıyor? Hükümet, fonlarla ilgili tasfiye işlemlerini gerçekleştiriyor ve vatandaşların ödemelerine başlıyor. Vatandaşların mağdur olmaması için elinden gelen çabayı gösteriyor. Herkes suçlu mu? Hayır. Herkes hakkında bir karar verilmiş mi? Hayır. Ancak şüpheliler var. Şüphelilerin bir kısmı şu anda cezaevinde, bir kısmı adli kontrol kapsamında evinde ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor. Bazılarıyla ilgili incelemeler ise devam ediyor. Bu sorunun çözülmesi ve fonlara güvenerek birikimlerini değerlendiren vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalar dört koldan sürdürülüyor.

"NEREYE KADAR GİDİLMESİ GEREKİYORSA ORAYA KADAR GİDİLMELİ"

Arkadaşlar, biz AK Parti'yiz. Biz, milletin yüzde 50'sinin oyunu almış bir siyasi iktidarız. Bu toplantı vesilesiyle herkesin şunu bilmesini istiyorum: Siyasette, bürokraside ve ticarette bu tür manipülasyonları gerçekleştirenlerin tümüyle karşısındayız. Bu tür girişimlere şiddetle karşıyız. Ancak yalnızca karşı olmak yetmez. Bu meselelerin üzerine, nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa oraya kadar gidilmesinden yanayız.

Biz AK Parti olarak AK bir anlayışla doğduk. AK Parti'nin aklığını karartacak hiç kimseye bu teşkilatta yer yoktur. Hiç kimse AK Parti'nin aklığıyla oynayamaz. Bu partinin kurucularından biri, uzun yıllar her kademesinde görev yapmış bir ağabeyiniz ve arkadaşınız olarak söylüyorum: Hiç kimse AK Parti'nin aklığını karartamaz ve buna kesinlikle müsaade edilemez. Asıl olan bizim duruşumuzdur. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz. Ancak suçlu olan kim varsa yargı bunu ortaya koyacaktır. Bu kişilerin en ağır şekilde ceza alması gerektiği yönündeki düşüncemizi de ifade etmek istiyorum.

Şimdi birileri bu konu üzerinden tepinen, buradan siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışan bir yaklaşım içinde. AK Parti uzun yıllardır iktidarda. Yöresel bir ifadeyle söyleyecek olursak iktidarsınız, petek sizde, bal sizde. Dolayısıyla buraya bazı kişilerin sızmaya, buradan nemalanmaya çalışması mümkün olabilir. Bu tür şeyler yaşanabilir. Ancak önemli olan, böyle durumlar ortaya çıktığında partimizin nasıl bir tutum sergilediğidir. Partimizin tutumu aklıktan yanadır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan lekeyi kabul etmez."