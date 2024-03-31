AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, oyunu kullandı - Son Dakika
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, oyunu kullandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, oyunu kullandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kullandı. Canbey, seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunarak, halkın katılımının güzel olduğunu belirtti ve vatandaşların sükunetle oylarını kullanmasını ve iradelerini sandığa yansıtmasını umduğunu söyledi. Canbey, yerel yöneticilerin seçileceği bu seçimde kendisinin de oy kullandığını ve Balıkesir'de hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

31.03.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kullandı.

Burhan Erdayı İlkokulu'ndaki 1111 numaralı sandıkta oyunu kullanan Canbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milletvekili Canbey, seçimin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Baktığımızda halkımızın katılımı son derece güzel gözüküyor. İnşallah bugün vatandaşlarımız sükunetle ve suhuletle oylarını kullanacak ve iradesini sandığa yansıtacak. Kendilerini 5 yıl boyunca yönetecek olan yerel yöneticilerini seçecekler, bizler de oyumuzu kullandık, ülkemize milletimize hayırlı olsun, bizler de Kuvayımilliye şehrimiz Balıkesir'de yerel yöneticilerimizle birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, oyunu kullandı - Son Dakika

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