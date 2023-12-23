 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman'da hastaları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman'da hastaları ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ziyaretlerinde hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Nasıroğlu, hasta yakınlarıyla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Ayrıca hastanede görevli personelle de görüşen Nasıroğlu, hastalara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman\'da hastaları ziyaret etti
23.12.2023 - 13:19,
Abone Ol

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ziyaret ettiği hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Nasıroğlu, hasta yakınlarıyla da sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Nasıroğlu, hastanede görevli personelle de görüşerek, hastalara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ferhat Nasıroğlu, Milletvekili, Batman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman'da hastaları ziyaret etti - Son Dakika


14:00
Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi

Son Dakika
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın öne çıkan istatistikleri
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:04:58. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Batman'da hastaları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement